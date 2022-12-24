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На США накануне Рождества обрушилась снежная буря: уже погибло 9 человек

На США накануне Рождества обрушилась снежная буря: уже погибло 9 человек Фото: pixabay
В ряде штатов США объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури. В ДТП из-за непогоды погибло 9 человек, сотни остаются без электричества, сообщает Zakon.kz

По данным CNN, буря обрушилась на ряд штатов, в том числе Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. На этой неделе на значительной части США похолодало, начал дуть мощный ветер, на страну обрушились снегопады. В ряде районов отмечают рекордно низкую температуру. Так, в Вайоминге столбики термометров опустились до невиданного 41 градуса мороза.

В штатах Северная Дакота, Южная Дакота, Оклахома и Айова дороги обледенели, жителям приходится иметь дело с сильной метелью и нулевой видимостью.

В стране накануне было отменено более пяти тысяч рейсов, без света остались сотни тысяч домов и предприятий, а это более миллиона человек. 

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