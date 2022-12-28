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Токаеву рассказали о мерах по ограничению закредитованности казахстанцев

Токаев принял председателя АРРФР Фото: akorda.kz
28 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадину Абылкасымову, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, глава государства заслушал отчет об итогах работы финансового рынка и деятельности по регулированию финансовых организаций за 11 месяцев 2022 года.

"Президенту были представлены меры по ограничению закредитованности населения. В частности, снижены ставки вознаграждения по микрокредитам, ужесточен расчет коэффициента долговой нагрузки, приняты индивидуальные планы банков и микрофинансовых организаций (МФО) по работе с проблемными кредитами. В целом, ужесточены требования к деятельности микрофинансовых и коллекторских организаций. В текущем году прекращена деятельность 23 МФО и 35 коллекторских агентств", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году, несмотря на сложные макроэкономические условия, обеспечена стабильность и устойчивость банковского сектора.

По словам Мадины Абылкасымовой, активы банков выросли с начала года на 14,4% и достигли 43,1 трлн тенге, вклады населения увеличились на 16,8% или до 15,7 трлн тенге.

"В целях стимулирования кредитования экономики агентством приняты регуляторные меры по высвобождению капитала и ликвидности, смягчены требования к залоговой политике. В результате кредитование экономики увеличилось с начала года на 20,1% или до 22,2 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу выросли на 7,3% или до 8,3 трлн тенге, кредиты малому и среднему бизнесу - на 8,6% или до 4,9 трлн тенге", - отмечается в сообщении.

По информации главы АРРФР, на страховом рынке введены новые социальные страховые продукты и созданы условия для цифровизации страховых услуг, на фондовом рынке усилена защита розничных инвесторов, число которых за два года увеличилось в четыре раза и составило 526 тыс.

По итогам встречи президент обозначил ряд задач, направленных на дальнейшее развитие регулирования и обеспечение стабильности финансового рынка.

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