"Барыс" одержал волевую победу в гостях над "Сибирью"
Parimatch приготовил для вас Новогодний
Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в
Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и
другие призы на 50 000 000 тенге.
Надо отметить, что казахстанский коллектив проигрывал по ходу поединка хозяевам льда. На 30-й минуте противостояния россияне благодаря точному броску Александра Шарова сумели открыть счет. Всего лишь 1,5 минуты понадобились гостям, чтобы отыграться. Воспользовавшись большинством, равновесие восстановил Джереми Бракко.
На 5-й минуте заключительного периода решающий гол забил форвард астанчан Никита Михайлис, который получил пас от Линдена Вея. 2:1 – и "Барыс" добывает 2 очка в Новосибирске.
Следующий матч казахстанская дружина проводит дома против магнитогорского "Металлурга". Встреча пройдет 3 января, начало – в 17:00.