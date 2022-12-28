"Барыс" одержал волевую победу в гостях над "Сибирью"

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги "Барыс" из Астаны обыграл на выезде одного из лидеров Восточной конференции – новосибирскую "Сибирь" – со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Надо отметить, что казахстанский коллектив проигрывал по ходу поединка хозяевам льда. На 30-й минуте противостояния россияне благодаря точному броску Александра Шарова сумели открыть счет. Всего лишь 1,5 минуты понадобились гостям, чтобы отыграться. Воспользовавшись большинством, равновесие восстановил Джереми Бракко.









На 5-й минуте заключительного периода решающий гол забил форвард астанчан Никита Михайлис, который получил пас от Линдена Вея. 2:1 – и "Барыс" добывает 2 очка в Новосибирске.









