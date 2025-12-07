"Барыс" проиграл "Сибири" на своем льду

Астанинский "Барыс" сыграл с новосибирской "Сибирью" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Тренерский штаб хозяев после победы над "Спартаком" ограничился двумя заменами в составе. Вместо Тамирлана Гайтамирова седьмым защитником был заявлен Бейбарыс Оразов, не игравший в КХЛ ровно два месяца. Место в воротах со стартового вбрасывания занял Андрей Шутов.

Счет был открыт в середине игры, когда гости воспользовались ошибкой соперников при выходе из зоны, и Вячеслав Лещенко поразил цель с близкой дистанции. До перерыва отличный момент был у Динмухамеда Кайыржана, угодившего в перекладину. Долгое время новосибирцы сохраняли минимальное преимущество. Но в концовке финальный штурм "Барыса" с пустыми воротами все же дал результат. Мэйсон Морелли отличился в большинстве и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время хозяева не реализовали как минимум два стопроцентных момента. А в серии бросков в очередной раз точнее были игроки "Сибири".

"Барыс" – "Сибирь" 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1):

0:1 – 28:24 – Лещенко (Неколенко)

1:1 – 58:26 – Морелли (Томпсон, Уолш) ГБ

1:2 – 65:00 – Уилсон Б

Вратари: Шутов – Красоткин

16 декабря казахстанский коллектив в Екатеринбурге сыграет с "Автомобилистом".



Ранее сообщалось, что "Барысу" после четырех неудач удалось порадовать фанатов победой над "Спартаком".