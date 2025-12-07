#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Спорт

"Барыс" проиграл "Сибири" на своем льду

Барыс сыграл с Сибирью, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 22:42 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с новосибирской "Сибирью" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Тренерский штаб хозяев после победы над "Спартаком" ограничился двумя заменами в составе. Вместо Тамирлана Гайтамирова седьмым защитником был заявлен Бейбарыс Оразов, не игравший в КХЛ ровно два месяца. Место в воротах со стартового вбрасывания занял Андрей Шутов.

Счет был открыт в середине игры, когда гости воспользовались ошибкой соперников при выходе из зоны, и Вячеслав Лещенко поразил цель с близкой дистанции. До перерыва отличный момент был у Динмухамеда Кайыржана, угодившего в перекладину. Долгое время новосибирцы сохраняли минимальное преимущество. Но в концовке финальный штурм "Барыса" с пустыми воротами все же дал результат. Мэйсон Морелли отличился в большинстве и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время хозяева не реализовали как минимум два стопроцентных момента. А в серии бросков в очередной раз точнее были игроки "Сибири".

"Барыс" – "Сибирь" 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1):

  • 0:1 – 28:24 – Лещенко (Неколенко)
  • 1:1 – 58:26 – Морелли (Томпсон, Уолш) ГБ
  • 1:2 – 65:00 – Уилсон Б

Вратари: Шутов – Красоткин

16 декабря казахстанский коллектив в Екатеринбурге сыграет с "Автомобилистом".

Ранее сообщалось, что "Барысу" после четырех неудач удалось порадовать фанатов победой над "Спартаком".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Барыс" удивил поклонников во время матча с "Сибирью"
22:06, 06 марта 2025
"Барыс" удивил поклонников во время матча с "Сибирью"
"Барыс" в домашнем матче сыграл с новосибирской "Сибирью"
23:17, 04 сентября 2023
"Барыс" в домашнем матче сыграл с новосибирской "Сибирью"
"Барыс" сыграл с "Сибирью" в выездном матче КХЛ
19:53, 27 ноября 2024
"Барыс" сыграл с "Сибирью" в выездном матче КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: