Спасатели рассказали, как вести себя при землетрясении

Алматинские спасатели поделились механизмом действий, которого нужно будет придерживаться при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Необходимо продумать заранее 10 простых шагов:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окон, люстр;

найдите надежное крепкое укрытие;

если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

11 сентября в 10:00 в городе Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка. Пресс-служба акимата города рекомендует до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.

В конце прошлой недели мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко. Количество жертв, по последним данным, превысило две тысячи человек.

