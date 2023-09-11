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Спасатели рассказали, как вести себя при землетрясении

трещина в земле Фото: freepik
Алматинские спасатели поделились механизмом действий, которого нужно будет придерживаться при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Необходимо продумать заранее 10 простых шагов:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окон, люстр;
  • найдите надежное крепкое укрытие;
  • если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

11 сентября в 10:00 в городе Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка. Пресс-служба акимата города рекомендует до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.

В конце прошлой недели мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко. Количество жертв, по последним данным, превысило две тысячи человек.

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