Спасатели рассказали, как вести себя при землетрясении
Фото: freepik
Алматинские спасатели поделились механизмом действий, которого нужно будет придерживаться при землетрясении, сообщает Zakon.kz.
Необходимо продумать заранее 10 простых шагов:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окон, люстр;
- найдите надежное крепкое укрытие;
- если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
11 сентября в 10:00 в городе Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка. Пресс-служба акимата города рекомендует до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.
В конце прошлой недели мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко. Количество жертв, по последним данным, превысило две тысячи человек.
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