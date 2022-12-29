Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Рост ВВП должен превысить 250 млрд долларов в следующем году, сказал президент

Казахстан Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 декабря отметил, что нужно сосредоточиться на дальнейшем поступательном развитии экономики, сообщает Zakon.kz.

Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее 4%, а в номинальном исчислении впервые в истории он должен превысить 250 млрд долларов, считает президент. 

"Также непростой задачей, которую Национальный банк и Правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьет по наименее защищенным гражданам. Без решения этого вопроса невозможно обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, привлечь инвестиции". Касым-Жомарт Токаев

По мнению главы государства, необходимо активизировать работу по созданию новых производств и качественных рабочих мест, особенно для молодежи. Особое внимание предстоит уделить системам здравоохранения и образования.

"Здесь важно, чтобы была взята на контроль реализация соответствующих национальных проектов. Произошедшие недавно кризисные ситуации в отдельных уголках нашей страны обнажили целый спектр проблем. Мы не должны допустить повторения таких событий в будущем. Это одна из главных задач региональной политики", – отметил президент.

В рамках региональной политики упор должен быть направлен на недопущение повторения таких ситуаций, добавил глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената, где представил кандидатуру Артура Ластаева на должность Уполномоченного по правам человека. 


Читайте также

Президент назвал главную цель казахстанцев

Токаев: Путь динамичного развития Казахстана к светлому будущему будет непростым

Токаев: Парламентские выборы должны пройти честно и прозрачно

Ирина Лукичева
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Назван Топ-3 знаков зодиака, на сторону которых станет удача в начале 2023 года
Назван Топ-3 знаков зодиака, на сторону которых станет удача в начале 2023 года
Как с 2023 года будут проводить налоговые проверки
Как с 2023 года будут проводить налоговые проверки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления