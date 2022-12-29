Рост ВВП должен превысить 250 млрд долларов в следующем году, сказал президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 декабря отметил, что нужно сосредоточиться на дальнейшем поступательном развитии экономики, сообщает Zakon.kz.

Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее 4%, а в номинальном исчислении впервые в истории он должен превысить 250 млрд долларов, считает президент.



"Также непростой задачей, которую Национальный банк и Правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьет по наименее защищенным гражданам. Без решения этого вопроса невозможно обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, привлечь инвестиции". Касым-Жомарт Токаев

По мнению главы государства, необходимо активизировать работу по созданию новых производств и качественных рабочих мест, особенно для молодежи. Особое внимание предстоит уделить системам здравоохранения и образования.

"Здесь важно, чтобы была взята на контроль реализация соответствующих национальных проектов. Произошедшие недавно кризисные ситуации в отдельных уголках нашей страны обнажили целый спектр проблем. Мы не должны допустить повторения таких событий в будущем. Это одна из главных задач региональной политики", – отметил президент.

В рамках региональной политики упор должен быть направлен на недопущение повторения таких ситуаций, добавил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената, где представил кандидатуру Артура Ластаева на должность Уполномоченного по правам человека.





