Политика

Впервые в истории Казахстана объем ВВП должен превысить 300 млрд долларов – Желдибай

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 09:14 Фото: Zakon.kz
Помощник президента – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал, что Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками 9 регионов страны и заслушал отчеты 16 акимов областей и городов республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Подробности отчетов Руслан Желдибай сегодня, 30 декабря, раскрыл в своем Telegram-канале.

Уверенный экономический рост

Ожидается, что по итогам 2025 года рост экономики превысит 6%, это станет самым высоким показателем за последнее десятилетие. Впервые в истории Казахстана объем ВВП должен превысить 300 млрд долларов, что в расчете на душу населения составит 15 тыс. долларов.

В целом, на сегодняшний день по стране введено 185 проектов на сумму порядка 1478,1 млрд тенге, создано более 22,8 тысячи постоянных рабочих мест.

Выход всех проектов на полную мощность обеспечит значительный экономический эффект. Объемы производства составят около 2,3 трлн тенге.

В 2025 году президент дал старт запуску второй линии железной дороги Достык – Мойынты и автомобильного завода KIA Qazaqstan в Костанайской области.

Кроме того, глава государства осмотрел новые терминалы аэропортов Шымкента и Кызылорды, а также ознакомился с производством пассажирских вагонов на заводе Stadler Kazakhstan в Астане.

Запущен ряд проектов в черной и цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промышленности, производстве строительных материалов.

Развитие транспортно-логистического потенциала страны

В фокусе особого внимания главы государства остается расширение транспортно-логистического потенциала Казахстана и превращение его в крупнейший логистический и транзитный хаб в Евразии.

В 2025 году начата работа по ремонту и строительству 13 тыс. км автомобильных дорог.

Реализуются новые проекты протяженностью 1,9 тыс. км, включая стратегически важную трассу Центр – Запад и участки Караганда – Жезказган, Актобе – Улгайсын, Атырау – Доссор.

По поручению главы государства строятся три новых аэропорта в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке.

Президентом поддержана инициатива по созданию первого национального грузового авиаперевозчика для использования транзитного потенциала страны и выхода на мировой рынок.

2025 год ознаменовался приходом новых авиакомпаний и запуском более 35 новых маршрутов, в том числе прямых рейсов в Шанхай, Гуанчжоу и Мюнхен.

Ведется строительство ключевых железнодорожных магистралей – вторых путей Кызылжар – Мойынты, обводной дороги вокруг Алматы, новой линии Дарбаза – Мактаарал и Бахты – Аягоз.

Проводится работа по модернизации 124 вокзалов по всей стране.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 09:14
Чего достиг агропромышленный комплекс Казахстана в 2025 году

Подробнее о том, сколько регионов Казахстана посетил Касым-Жомарт Токаев в 2025 году, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
