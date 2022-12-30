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МИИР планирует использовать камеры "Сергек" для транспортного контроля

МИИР планируют использовать камеры "Сергек" для транспортного контроля Фото: Zakon.kz
Министерство индустрии и инфраструктурного развития рассматривает возможность использования камер "Сергек" для транспортного контроля, сообщает Zakon.kz.

Проводятся переговоры по заключению меморандума о сотрудничестве с ТОО "Көркем телеком" для проведения пилота на дороге Астана – Темиртау.

Как отметили в ведомстве, данный пилотный проект даст возможность достижения социального и экономического эффекта по обеспечению сохранности дорожного полотна путем автоматического выявления правонарушения со стороны весогабаритного автотранспорта. Также безопасность при регулярной/нерегулярной перевозке пассажиров и багажа, исключит человеческий фактор и коррупционные риски при осуществлении транспортного контроля.

Согласно статистике, за последние 4 года в Казахстане зарегистрировано около 55 тыс. ДТП, в результате которых пострадали более 60 тыс. человек, погибли – более 8 тыс. 

С момента внедрения камер "Сергек" на дорогах зафиксировано снижение смертности в ДТП более чем на 50%, значительно снижена преступность в общественных местах, а также поступило около 50 млрд тенге в бюджет от штрафов за нарушения правил дорожного движения.

В Таразе с 1 декабря  запуcтили систему "Сергек". 

В Алматы "Сергек" выявил более 900 тыс. нарушений за 10 месяцев. В 2022 году в городе установлены и работают 766 камер "Сергек", а также функционируют 5034 камеры фото-и видеонаблюдения.

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