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Законодательство РК

В Шымкенте автолюбитель оставил без газа более 600 домов

ремонт, работы Фото: polisia.kz
Более 600 домов и промышленное предприятие остались без газа по вине водителя автомобиля марки Opel Vectra. Инцидент произошел в Шымкенте 30 декабря в 5:30 в микрорайоне Курсай, сообщает Zakon.kz.

Мужчина не справился с управлением, въехал в газопровод высокого давления.

Полицейские составили административный протокол по статье 610 КоАП РК – “Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повреждение транспортных средств или иного имущества”.

Материалы направят в суд. С автолюбителя будет взыскан материальный ущерб, нанесенный газовой компании.

28 декабря автобус врезался в подземный переход метро в Алматы. В социальных сетях распространяют видео с инцидентом.  

2 декабря автомобиль без хозяина въехал в остановку в Астане. На момент ДТП на остановке, к счастью, никого не было, она была повреждена.


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