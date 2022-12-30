В Шымкенте автолюбитель оставил без газа более 600 домов

Более 600 домов и промышленное предприятие остались без газа по вине водителя автомобиля марки Opel Vectra. Инцидент произошел в Шымкенте 30 декабря в 5:30 в микрорайоне Курсай, сообщает Zakon.kz.

Мужчина не справился с управлением, въехал в газопровод высокого давления.

Полицейские составили административный протокол по статье 610 КоАП РК – “Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повреждение транспортных средств или иного имущества”.



Материалы направят в суд. С автолюбителя будет взыскан материальный ущерб, нанесенный газовой компании.

28 декабря автобус врезался в подземный переход метро в Алматы. В социальных сетях распространяют видео с инцидентом.

2 декабря автомобиль без хозяина въехал в остановку в Астане. На момент ДТП на остановке, к счастью, никого не было, она была повреждена.



