Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"

В организационном комитете национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" 30 декабря ответили на заявление Дианы Ташимбетовой, сообщает Zakon.kz.

Как отметили организаторы, они лишили Диану Ташимбетову титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022".

"В связи с публикацией поста и прямого эфира, полного клеветы и желания опорочить конкурс и его участниц, мы лишаем финалистку этого года Диану Ташимбетову титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022". Организационный комитет национального конкурса красоты "Мисс Казахстан"

По их мнению, ее слова преследуют цель необоснованно облить грязью не только членов организационного комитета и его партнеров, но и других участниц конкурса.

"Мы считаем, что это огромное неуважение к другим и обесценивание чужого труда. Работая над тем, чтобы обычные девочки стали известными, организационный комитет проделывает не только огромную работу, но и несет полную ответственность как перед другими участницами, так и перед партнерами". Организационный комитет национального конкурса красоты "Мисс Казахстан"

На финальное шоу, пиар-компанию, подготовку Дианы Ташимбетовой к участию в конкурсе и развитие ее имиджа были затрачены колоссальные деньги и усилия.

Как заявили организаторы, выказанное ею неуважение показывает, что такой человек не достоин нести звание "Мисс Казахстан".

Несколько дней назад финалистка конкурса красоты "Мисс Казахстан-2022" Диана Ташимбетова пожаловалась на своей странице в Instagram на организаторов. Она отметила, что когда ее награждали титулом "Мисс Вселенная Казахстан-2022", то не предупредили, что ее ожидают ужасные последствия.

"Я была окрылена в момент коронации, подумав "неужели, благодаря своему упорному труду, у меня появилась возможность достойно представить наш Казахстан на мировом уровне". Но увы… Причина этому – организаторы и дирекция "Мисс Казахстан". Они не смогли мне предоставить должную подготовку и отказались от финансирования. (Несмотря на то, что я уже на собственные деньги приобрела визу, билеты и отшила несколько вечерних платьев.) Я не буду вдаваться во все неприятные мне и их грязные подробности здесь, но хочу сказать, что никакой поддержки с их стороны не было. А наоборот, были только угнетения", – написала Диана Ташимбетова.





В ноябре уже разгорался скандал вокруг конкурса "Мисс Казахстан-2022". Тогда победительницам региональных этапов из семи городов заявили, что им запретили участвовать в финале.

18 ноября в Алматы состоялся финал конкурса "Мисс Казахстан-2022". Победительницей стала 24-летняя Томирис Какимова из Астаны. Финальный этап состоял из нескольких конкурсов. Конкурсантки продефилировали в индивидуальном и групповом турах, а затем отвечали на вопросы.





