Кто выиграл титул "Мисс Казахстан-2023"

14 декабря во Дворце Республики в Алматы состоялся долгожданный грандиозный финал национального конкурса красоты "Мисс Казахстан-2023", на котором члены жюри определились с непростым выбором победительницы этого года, сообщает Zakon.kz.

Стало известно, кто из участниц удостоился почетного звания самой красивой девушки страны, кому удалось завоевать приз зрительских симпатий, а кто отправится представлять Казахстан на международной арене в будущем году.



В шоу приняли участие 25 девушек, отобранных в результате кастингов и полуфинала конкурса, среди которых есть и победительницы региональных отборочных этапов. Основные требования к участницам конкурса были следующими: возраст от 18 до 25 лет, рост от 165 см, наличие гражданства РК, не замужем и без детей.

В качестве жюри конкурса были приглашены ‎модель и президент "Мисс Казахстан" Айдай Исаева, победительница прошлого сезона Томирис Какимова, спортсмен и актер Еркебұлан Тоқтар, кыргызский дизайнер Арзубек Вонама, профессиональная модель Анжела Пересыпкина, казахстанская поп-певица Мадина Садвакасова, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников.

В этот сезоне "‎Мисс Казахстан‎" стал платформой для поддержки и продвижения принципов устойчивости и заботы о нашей планете, а также мнения о том, что каждая участница конкурса – не только красивая женщина, но и сторонник экологического сознания и заботы об окружающем мире.

Девиз "‎Защити будущее‎" стал лозунгом конкурса в этом году и отразил не только стремление к защите окружающей среды, но и активное внедрение инновационных нейросетей в нашу жизнь и процессы. А финал конкурса прошел не только как красочное культурное событие, но и стал возможностью заявить о важности экологии и технологического прогресса в формировании будущего.

Престижный титул "Мисс Казахстан-2023" выиграла неповторимая Сабина Идрисова. Звание "Вице-мисс Казахстан-2023" получила талантливая Ботагоз Нуржигитова. Возможность представлять страну на международной арене получили сразу две красавицы – "Мисс Земля Казахстан-2023" Аяулым Алимхалиева и "Мисс Вселенная Казахстан-2023" Мадина Альмуханова. По результатам зрительского голосования, в номинации "Miss People’s Choice Kazakhstan 2023" победу одержала Аделина Балгымбаева. А ещё в этом году была представлена новая номинация от партнеров конкурса для самой спортивной участницы – "Miss INVICTUS Kazakhstan-2023" Алина Имирова.