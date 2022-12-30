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Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу

Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу Фото: Даурен Исаев
Лучший шахматист планеты 30 декабря стал двукратным обладателем золотых медалей мирового первенства 2022 года в Алматы. После победы в рапиде накануне, 30-го декабря он стал сильнейшим в блице, сообщает Zakon.kz.

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Норвежский гроссмейстер закрыл все вопросы о чемпионстве в заключительном 21-м туре, где он обыграл одного из своих главных преследователей по турнирной таблице – Нодирбека Абдусатторова из Узбекистана. Тем самым, набрал 16 очков, и стал недосягаемым для других участников ЧМ-2022, и стал лучшим шахматистом алматинских состязаний в блице.

"Серебро" примерил представитель США – Хикару Накамура, а на третьей ступени пьедестала почета гроссмейстер из Армении Хайк Мартиросян.

28 декабря Магнус Карлсен четвертый раз стал чемпионом мира. Это уже четвертая победа Карлсена на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 годах.

30 декабря Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира. Казахстанка победила индийскую шахматистку Харику Дронавалли. 

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