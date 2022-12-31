Кто из глав других государств поздравил Токаева с наступающим Новым годом

Фото: akorda.kz

На имя Президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым годом от глав зарубежных государств и международных организаций, сообщает Zakon.kz.

Главу государства поздравили:

Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Папа Римский Франциск, Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Италии Серджо Матарелла, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Японии Фумио Кишида, Генерал-Губернатор Новой Зеландии Синди Киро, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица. В поздравительных посланиях отмечены актуальные аспекты и приоритеты развития сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания Главе нашего государства и народу Казахстана. По данным официального сайта президента, поздравительные телеграммы продолжают поступать. Читайте также Известный нумеролог рассказала, каким будет 2023 год, и назвала опасные периоды Посол США поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом Погода на выходные: алматинцы встретят новый год без снега

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