Кто из глав других государств поздравил Токаева с наступающим Новым годом
Главу государства поздравили:
Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Папа Римский Франциск, Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Италии Серджо Матарелла, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Японии Фумио Кишида, Генерал-Губернатор Новой Зеландии Синди Киро, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.
В поздравительных посланиях отмечены актуальные аспекты и приоритеты развития сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания Главе нашего государства и народу Казахстана.
По данным официального сайта президента, поздравительные телеграммы продолжают поступать.