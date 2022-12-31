Опубликованы данные об имуществе Садыра Жапарова и его семьи в прошлом году

Налоговая служба Кыргызстана опубликовала данные о доходах и расходах госслужащих за год, сообщает Zakon.kz.

В налоговой службе Кыргызстана опубликовали декларации о доходах за прошлый год. Первой в списке стоит информация по президенту КР Садыру Жапарову.

В 2021 году президент заработал почти миллион сомов (5,4 млн тенге), а из имущества имеется участок в 0,6 гектара.

У близких родственников президента Кыргызстана, по данным ведомства, зарегистрирован только гараж в 17,2 квадратных метра.