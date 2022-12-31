Более 3 тысяч спасателей будут дежурить в Новый год

Более 3 тыс. спасателей заступят на дежурство в новогоднюю ночь, сообщает Zakon.kz.

В целях обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в праздничные и выходные дни подразделения МЧС Республики Казахстан переведены на усиленный режим несения службы.



В усиленном режиме находится весь спасательный корпус МЧС, при этом более 3 тыс. из них будут находиться непосредственно на службе в готовности к оперативному реагированию.

Дежурить будут — бойцы служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, спасатели оперативно-спасательных отрядов, военнослужащие воинских частей МЧС, летный состав спасательной авиации, сейсмологи, представители психологических служб, оперативные дежурные диспетчерских служб.

Вместе с тем в готовности к оперативному реагированию находится порядка 1200 единиц спасательной техники.