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Более 14 тысяч жилых домов затоплены в Оренбургской области

паводки в России, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 23:38 Фото: скриншот видео
Свыше 14 тысяч жилых домов и 21 тысячи приусадебных участков частично затоплены в результате паводка в Оренбургской области, сообщает Zakon.kz.

В Оренбурге в зону затопления попали более 4,8 тыс. домов, включая 51 многоквартирный дом, а также порядка 9,4 тыс. приусадебных участков. В Орске остаются затопленными порядка 3,8 тысячи домов и 3,8 тысячи приусадебных участков.

"По состоянию на 20:00 14 апреля на территории 18 муниципальных образований в 62 населенных пунктах и 39 СНТ оказались подтоплены: 14 373 жилых дома (из них 137 МКД), 21 509 приусадебных участков", – говорится в сообщении правительства региона в Telegram.

Ранее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал информацию о том, что в Оренбурге зафиксирован максимальный пик паводка.

11 апреля 2024 года власти Оренбургской области заявили, что уровень воды в реке Урал стал рекордным за всю историю наблюдений и продолжает возрастать. Губернатор области Денис Паслер доложил президенту РФ Владимиру Путину, что уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, и это может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков.

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