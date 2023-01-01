В Белграде затонул ночной клуб во время празднования Нового года

В столице Сербии во время празднования нового года затонул ночной клуб, сообщает Zakon.kz.

В Белграде ночной клуб затонул во время новогодней вечеринки, передает Lenta.ru.



Местом происшествия стало популярное столичное заведение Freestyler, расположенное на пристани. Подобные клубы, также известные как "сплавы", широко распространены в Сербии из-за отсутствия проверок со стороны надзорных органов.

После того, как клуб начал тонуть, посетителей вывели. В процессе эвакуации одна девушка получила легкие травмы. По данным местных СМИ, никто серьезно не пострадал.

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