В Белграде затонул ночной клуб во время празднования Нового года
Фото: pixabay
В столице Сербии во время празднования нового года затонул ночной клуб, сообщает Zakon.kz.
В Белграде ночной клуб затонул во время новогодней вечеринки, передает Lenta.ru.
Местом происшествия стало популярное столичное заведение Freestyler, расположенное на пристани. Подобные клубы, также известные как "сплавы", широко распространены в Сербии из-за отсутствия проверок со стороны надзорных органов.
После того, как клуб начал тонуть, посетителей вывели. В процессе эвакуации одна девушка получила легкие травмы. По данным местных СМИ, никто серьезно не пострадал.
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