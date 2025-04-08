Крыша ночного клуба обрушилась на зрителей во время концерта в Доминикане

По меньшей мере 13 человек погибли и десятки пострадали в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго – столице Доминиканы, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в клубе проходил концерт исполнителя меренге Рубби Переса, пострадал ли он – неизвестно. Однако полагают, что он все еще находится под завалами.

Кроме того, известно, что бывший питчер Высшей лиги бейсбола Октавио Дотель оказался среди десятков пропавших без вести.

"Мы предполагаем, что многие еще живы, поэтому власти и участники операции не остановятся, пока мы не найдем последнего человека под завалами", – заявил директор службы по чрезвычайным операциям республики Хуан Мануэль Мендес.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

🚨🚨🚨 TRAGEDY IN THE DOMINICAN REPUBLIC



Jet-Set Nightclub Roof Collapses During Rubby Pérez Concert, Leaving 12 Dead and Dozens Injured



A devastating tragedy struck the Dominican Republic last night when the roof of the iconic Jet-Set nightclub in Santo Domingo collapsed… pic.twitter.com/UItVm7oGSw — Juan Torres (@juanpodcast1) April 8, 2025

Ранее сообщалось, что ураганом снесло крыши шести зданий в Карагандинской области.