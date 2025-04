Крыша ночного клуба обрушилась на зрителей во время концерта в Доминикане

По информации NBC News, в клубе проходил концерт исполнителя меренге Рубби Переса, пострадал ли он – неизвестно. Однако полагают, что он все еще находится под завалами.

Кроме того, известно, что бывший питчер Высшей лиги бейсбола Октавио Дотель оказался среди десятков пропавших без вести.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Jet-Set Nightclub Roof Collapses During Rubby Pérez Concert, Leaving 12 Dead and Dozens Injured



