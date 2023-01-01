Что пророчат звезды: гороскоп на 1 января для каждого знака зодиака

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что ждать 1 января представителям всех знаков зодиака. Специалист советует в начале года сделать акцент на обучении и общении с близкими друзьями, сообщает Zakon.kz

Овен



Овнов впереди ждет отличный день. Вы проведете его в окружении любящих людей и получите удовольствие от времени, проведенного вместе. Это также хороший день, чтобы расписать новые цели в карьере. Подумайте о том, чего бы вы хотели достичь в этом году, составьте план действий и придерживайтесь его.

Телец

Идеальный день для ​​размышлений и отдыха. Вы можете ожидать реализацию текущих дел. Принимая решение, ничего не форсируйте, не торопитесь и руководствуйтесь здравым смыслом.

Близнецы

Первый день в году пройдет для этого знака в романтической атмосфере, при этом каждое ваше желание будет выполнено. Кроме того, ваши финансовые дела будут успешными. Вы можете смело планировать большие расходы и не беспокоиться о том, что у вас что-то не получится.

Рак

Это идеальный день для планирования домашнего бюджета на следующие несколько месяцев, особенно если вы знаете, что впереди вас ждут более крупные вложения. Звезды советуют планировать свои расходы так, чтобы потом вас ничто не удивило.

Лев

Сегодня вы можете встретить надежного человека, который поможет решить важный для вас вопрос. Одиноким львам стоит быть открытыми для новых возможностей. Это будет хороший день для поиска партнера. Избегайте разговоров о финансах в этот день, потому что это может вызвать ненужные эмоции и даже привести к спорам.

Дева

В первый день нового года у вас есть возможность расширить круг друзей. Время, проведенное с семьей, доставит вам истинное удовольствие. Это будет день, способствующий учебе, полный размышлений, а также исключительно спокойный, без неприятных сюрпризов.

Весы

Хорошее время, чтобы задуматься о новых профессиональных задачах. Подумайте, в каком направлении вы хотели бы развиваться дальше. Сделайте анализ, будет ли у вас такая возможность на вашем текущем рабочем месте.

Скорпион

Скорпионам определенно следует сегодня отказаться от общения с людьми, которые используют вас в своих целях. Не позволяйте им истощать вашу энергию в этом году. Ваши финансовые дела окажутся сегодня под контролем, поэтому вам не о чем беспокоиться, все будет идти своим путем.

Стрелец

Звезды обещают вам хорошие новости или предложение, которыми однозначно стоит воспользоваться. В эмоциональной сфере произойдут изменения. Возможно, вы встретите того, кто будет отвечать вам взаимностью в чувствах.

Козерог

На вашу жизнь в значительной степени будут влиять сильные эмоции, возникающие в результате межличностных отношений. Ваши карьерные планы будут развиваться, и вы почувствуете надежду на улучшение своего финансового положения.

Водолей

Водолей начнет этот год по плану и будет очень им доволен. Если вы точно спланируете то, что хотите, то сможете этого добиться. Хороший день, чтобы определиться с новыми приоритетами. Просмотрите свои прошлогодние цели и замените новыми те, которых уже достигли.

Рыбы

Рыбы проведут этот день в кругу родственников и друзей. Вы будете наслаждаться приятной новогодней атмосферой. Астролог советует вам использовать это время с пользой для себя.







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