Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску

Глава государства выразил соболезнования Папе Римскому Франциску по случаю смерти Бенедикта XVI, сообщает Zakon.kz.





"Мы все хорошо знаем бывшего лидера католической церкви как выдающегося духовного деятеля и великую личность, неустанно трудившегося во имя продвижения идей мира, взаимопонимания и гуманизма. Яркий образ Его Святейшества Бенедикта XVI, внесшего огромный вклад в дело защиты и сохранения ценностей человечества, навсегда останется в памяти всей мировой общественности. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования всей католической общине".

Папа Римский на покое Бенедикт XVI ушел из жизни в возрасте 95 лет 31 декабря 2022 года.

