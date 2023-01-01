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Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску

Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску Фото: akorda.kz
Глава государства выразил соболезнования Папе Римскому Франциску по случаю смерти Бенедикта XVI, сообщает Zakon.kz.


"Мы все хорошо знаем бывшего лидера католической церкви как выдающегося духовного деятеля и великую личность, неустанно трудившегося во имя продвижения идей мира, взаимопонимания и гуманизма. Яркий образ Его Святейшества Бенедикта XVI, внесшего огромный вклад в дело защиты и сохранения ценностей человечества, навсегда останется в памяти всей мировой общественности. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования всей католической общине".

Папа Римский на покое Бенедикт XVI ушел из жизни в возрасте 95 лет 31 декабря 2022 года.

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