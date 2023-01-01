Фейерверк отменили из-за моржа в Великобритании

Городской совет британского города Скарборо отменил новогодний фейерверк, чтобы не напугать моржа, сообщает Zakon.kz.

Морж сам заплыл в гавань. Животное назвали Тором. Моржи в этом регионе – большая редкость, за два года сюда заглядывали всего два брата Тора.

Предполагается, что животное приплыло из Канады, ранее его видели на пляжах Хэмпшира.





Городской совет проконсультировался с British Divers Marine Life Rescue (британская благотворительная организация), после чего принял решение отменить фейерверк, чтобы не причинять дискомфорт моржу.

По данным издания, моржи – редкие гости на территории Великобритании, за последние два года было зарегистрировано всего два случая их появления на британском побережье.

Эмират Рас-эль-Хайма установил два мировых рекорда Гиннесса во время празднования Нового года. Два рекорда Гиннесса в номинациях "Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно" и "Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами" пополнили список Книги рекордов Гиннесса.

