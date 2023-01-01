Фейерверк отменили из-за моржа в Великобритании
Морж сам заплыл в гавань. Животное назвали Тором. Моржи в этом регионе – большая редкость, за два года сюда заглядывали всего два брата Тора.
Предполагается, что животное приплыло из Канады, ранее его видели на пляжах Хэмпшира.
Городской совет проконсультировался с British Divers Marine Life Rescue (британская благотворительная организация), после чего принял решение отменить фейерверк, чтобы не причинять дискомфорт моржу.
По данным издания, моржи – редкие гости на территории Великобритании, за последние два года было зарегистрировано всего два случая их появления на британском побережье.
Эмират Рас-эль-Хайма установил два мировых рекорда Гиннесса во время празднования Нового года. Два рекорда Гиннесса в номинациях "Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно" и "Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами" пополнили список Книги рекордов Гиннесса.
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