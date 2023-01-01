Эмират Рас-эль-Хайма установил два мировых рекорда Гиннесса во время празднования Нового года

Два рекорда Гиннесса в номинациях "Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно" и "Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами" пополнили список Книги рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

12-минутный фейерверк с использованием 670 дронов на высоте 1 100 метров, который раскинулся на побережье протяженностью 4,7 км, удивил гостей на праздновании #RAKNYE2023.

Отмечая каждый Новый год с размахом, эмират Рас-эль-Хайма, уже ставший обладателем нескольких мировых рекордов, на этот раз встретил 2023-й завораживающим пиро-музыкальным шоу, побив еще два рекорда Гиннесса.

12-минутное зрелище озарило небо потрясающим пиротехническим шоу и грандиозным фейерверком и установило рекорды в двух номинациях: "Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно" с рекордными 671 управляемыми дронами и "Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами", созданное с помощью 673 дронов.

Охватив участок побережья протяженностью более 4,7 км и поднявшись на высоту 1 100 метров, шоу побило прошлогодний рекорд в 458 дронов. Надпись "С новым 2023 годом" ознаменовала наступление нового начала, а затем с помощью дронов трансформировалась в логотип эмирата "RAKashida". Логотип, вдохновленный Арабской каллиграфией кашида – линией, соединяющей буквы в слово –символизирует уникальные природные элементы эмирата: море с перекатами волн, пустыню с многочисленными дюнами и горы с их ошеломляющими вершинами.