В Семее пожарные спасли ребенка из горящей квартиры

2 января пожарные спасли ребенка 2018 года рождения из горящей квартиры, который на момент происшествия находился дома один, сообщает Zakon.kz.

"2 января в 17:16 часов на пульт "112" поступило сообщение о том, что в городе Семей на улице Шакарима горит квартира. Незамедлительно на место были направлены силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Абайской области".

По прибытию стало известно что в 9-ти этажном многоквартирном жилом доме на 5-ом этаже горели личные вещи, мебель, техника и оконный блок.





В ходе разведки пожарным пришлось производить разбор конструкции стены.

С места пожара спасен ребенок 2018 года рождения, который находился один в 4-х комнатной квартире во время происшествия и на данный момент доставлен в детскую областную больницу с подозрениями на отравление угарным газом.

ДЧС Абайской области напоминает жителям и гостям города о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности в быту.

2 января в Петропавловске студентка спасла мужчину из огня.

