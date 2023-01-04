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В Жанатасе город оперативно очищают от снега

В Жанатасе город очищают от снега Фото: pixabay
В Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области, где ранее был введен режим ЧС из-за непогоды проводятся работы по уборке снега, которого намело, по данным коммунальных служб, более 20 см, сообщает Zakon.kz

Согласно оперативной информации акимата Жамбылской области, в Жанатасе в начатых ночью работах по уборке снега задействовано 13 единиц техники и 20 человек. Зачищено больше половины улиц города.

"Высота снега достигла около 21 см. В области ветер дует со скоростью 12 метров в секунду. При этом открыты дороги к поселениям Актогай, Жанарык, Саудакент, соединяющим районный центр и населенные пункты и доступен транспорт", - говорится в сообщении акимата, опубликованном в Instagram.

Ранее сообщали, что режим ЧС ввели в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области из-за непогоды. Город остался без света и тепла.

А в целом по району писали, что в Сарысуском районе Жамбылской области на дорогах застряло 60 автомашин. Около 300 человек (65 детей) доставили в пункт обогрева.

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