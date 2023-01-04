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Боранбаев: Я не планировал бежать из Казахстана

Казахстан Боранбаев Кайрат Наханов Роман суд газ хищение Фото: Zakon.kz
Кайрат Боранбаев заявил, что информация о его задержании при попытке пересечь границу Казахстана не соответствует действительности, обвинения в хищении и отмывании денег он не признал, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Сарыаркинском суде №2 Астаны рассматривается уголовное дело в отношении учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также экс-заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака. Подсудимых обвиняют в хищении более 14,5 млрд тенге и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем.

В перерыве судебного заседания Кайрат Боранбаев ответил на вопросы журналистов о ранее озвученном в СМИ факте его задержания якобы при попытке пересечь границу Казахстана.

"Это недостоверная информация, так как я в этот момент находился на встрече, меня арестовали в 17:00, у меня был обычный рабочий день. Да, я планировал улететь, но это был рейс в 02:00. Я не пытался убежать. Я здесь родился, вырос, у меня здесь отец похоронен, у меня здесь бизнес, куда мне убегать? По этому рейсу в 02:00 – мы за месяц к нему готовились, я должен был полететь в Ригу, у меня там тоже есть девелоперский проект". Кайрат Боранбаев

Он также заявил в суде, что не признает обвинения в полном объеме.

"Непонятна сущность обвинения. Оно слабое, мы не понимаем, в чем нас обвиняют. Если по заключению специалиста, который не указал, что компания понесла ущерб, что это просто разница в цене, то это абсурд. Я свою вину не признаю". Кайрат Боранбаев

О задержании и аресте казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева стало известно 17 марта 2022 года. 26 декабря было завершено расследование Агентства финансового мониторинга в отношении учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака.

Судебный процесс по делу начался в суде №2 Сарыаркинского района Астаны.

Кайрата Боранбаева и Романа Наханова обвиняют в хищении государственных средств на сумму 14 млрд 565 млн 318 тыс.

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