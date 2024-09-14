Кайрат Боранбаев: Паралимпийцы Казахстана – пример того, что возможно все

Президент Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрат Боранбаев рассказал о рекордных достижениях казахстанских атлетов в Париже, их вдохновляющих историях и будущем паралимпийского движения.

– С 28 августа по 8 сентября в столице Франции – Париже – прошли летние Паралимпийские игры. Расскажите, какие у вас впечатления по итогам Игр?

– Впечатления просто невероятные. Наши паралимпийцы превзошли все ожидания – девять медалей! Только представьте, это каждый четвертый спортсмен из делегации привез медаль домой. Это исторический рекорд Казахстана. Мы гордимся ими, и они действительно заслуживают этого. Эти ребята своим упорством и волей к победе вдохновляют не только других спортсменов, но и всех, кто занимается спортом, в том числе людей с инвалидностью. Их пример показывает, что невозможное возможно.

– Вы ранее отмечали, что главное – участие спортсменов, но казахстанская команда показала выдающиеся результаты. Чем это достижение так важно для нас?

– Достижения наших паралимпийцев имеют огромное значение. Они не просто преодолевают физические ограничения, они достигают высот, которые были когда-то недосягаемы. Например, в дзюдо у нас было 10 спортсменов, и они завоевали пять медалей. Представьте, какой это высокий коэффициент результативности. Это говорит о высочайшем уровне подготовки и стремлении наших спортсменов к успеху. Это не просто их личная победа, это большой шаг для всего паралимпийского движения в Казахстане.

– Акмарал стала настоящей звездой, завоевав золотую медаль. Как вы оцениваете ее победу?

– Акмарал – это наша новая звездочка. Она действующая чемпионка мира и победительница Азиатских игр. Ее победа на Паралимпиаде – это подтверждение ее мастерства и силы воли. Ее успех имеет еще большее значение, учитывая, что она страдает от проблем со зрением. Она много лет шла к этой цели, и ее золотая медаль – это ее личный триумф.

Фото: Нұрғали Жұмағазы

– Какие еще спортсмены вас впечатлили своими выступлениями?

– Конечно, есть много примеров. Давид Дегтярев стал первым в истории Казахстана двукратным паралимпийским чемпионом. А наш пловец Нурдаулет Жумагали не только завоевал серебряную медаль в плавании, но и установил рекорд Азии в 100 м брассом. В легкой атлетике мы также показали себя с лучшей стороны. Например, Дастан Мукашбеков в толкании ядра завоевал "бронзу", а в Токио был шестым. Это большой прогресс, и это первая медаль для нас в легкой атлетике. Также хочется отметить пара волейболистов. Наша мужская сборная не только впервые с 1998 года попала на Паралимпиаду, но и заняла достойное пятое место, обыграв бывших чемпионов мира из Бразилии и команду Франции. Это тоже очень хороший результат.

Фото: Нұрғали Жұмағазы

– Какие истории больше всего тронули вас на этих Играх?

– Одна из самых трогательных историй – прыжки в высоту на одной ноге. Спортсмен, который использовал костыли, отбросил их и на одной ноге прыгнул, побив мировой рекорд. Это было потрясающе. Также хотелось бы отметить пловцов, которые соревновались без рук, – их сила духа поражает. Такие моменты заставляют нас всех задуматься о том, что любые преграды можно преодолеть.

Фото: Мейіржан Амангелдиев

– Как вы считаете, почему в этом году так много внимания было уделено паралимпийцам?

– Мы очень рады, что в этом году паралимпийцам уделяли столько внимания в социальных сетях и СМИ. Для самих пара спортсменов это очень важно. Они чувствуют внимание к себе, и это мотивирует их еще больше. Подобные результаты не только способствуют популяризации паралимпийского движения, но и помогают привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью. Это вдохновляет всех нас работать еще усерднее, чтобы создать лучшие условия для таких спортсменов.

Фото: Нұрғали Жұмағазы

– Какие дальнейшие планы у Национального паралимпийского комитета?

– Мы уже готовимся к зимним Паралимпийским играм в Италии, а также к молодежным Играм в Ташкенте в 2025 году. Кроме того, планируем провести юношеские соревнования в Казахстане, где примут участие до 500 детей с инвалидностью. Это важная часть нашей работы – привлекать молодежь к спорту и создавать для них условия. Мы также работаем над строительством нового паралимпийского центра в Астане, который станет ключевым для развития летних видов спорта.

– Паралимпийцы часто остаются в тени олимпийцев. Как вы считаете, что нужно изменить в их чествовании?

– Уже сделаны важные шаги в этом направлении. Например, указ президента уравнял финансовые вознаграждения для паралимпийцев и олимпийцев, что очень важно. Я считаю, что паралимпийцы заслуживают того же чествования и внимания, что и олимпийцы. Их достижения столь же значимы, и они заслуживают этого признания.

– Можете ли вы рассказать о конкретных примерах поддержки паралимпийцев?

– Один из наших казахстанских бизнесменов предложил подарить машины паралимпийцам. Но мы решили, что лучше будет учитывать их реальные потребности. Некоторым нужны протезы, другим – коляски, а кто-то нуждается в решении личных проблем. Мы стараемся подходить к этому с пониманием и поддерживать спортсменов в тех вопросах, которые для них действительно важны.

– Какие ваши пожелания для казахстанцев и паралимпийцев на будущее?

– Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали наших паралимпийцев. Это было очень важно для нас, и я надеюсь, что внимание к нашим спортсменам будет только расти. Эти истории успеха должны вдохновлять всех, потому что каждая история – это путь к преодолению себя и достижению цели.

Напомним, Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей. В копилке наших спортсменов девять наград.