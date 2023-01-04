Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Самолет из Германии не долетел до Астаны из-за бурана

Самолет из Франкфурта в Астану Фото: pixabay
Самолет Lufthansa со 123 пассажирами на борту должен был приземлиться в столице Казахстана. Однако из-за непогоды он вернулся во Франкфурт, сообщает Zakon.kz.

Самолет Lufthansa, следовавший по маршруту Франкфурт – Алматы - Астана, совершил посадку в Баку из-за тумана в аэропорту Астаны, сообщает Sputnik Азербайджан.

Лайнер со 123 пассажирами на борту сел в бакинском аэропорту в 06:58 по местному времени (08:58 по времени Астаны).

Затем в 08:38 (10:38 по времени Астаны) борт вылетел обратно во Франкфурт.

4 января в аэропорту Астаны наблюдаются задержки авиарейсов на взлет и на посадку. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что в аэропорту постоянно ведутся работы по очистке от снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе.

В Астане буран продолжается второй день. А в Алматы с утра 4 января начался снегопад

Читайте также

Более тысячи авто скопилось на дорогах Казахстана из-за непогоды

Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни

В горах Алматинской области лавина перекрыла дорогу

Данияр Кунафин
Астана Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гани Бейсембаев
Назначен новый министр просвещения
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Когда закончится снегопад в Алматы
Когда закончится снегопад в Алматы
Токаев освободил от должности Асхата Аймагамбетова
Токаев освободил от должности Асхата Аймагамбетова
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления