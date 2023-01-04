Самолет из Германии не долетел до Астаны из-за бурана

Самолет Lufthansa со 123 пассажирами на борту должен был приземлиться в столице Казахстана. Однако из-за непогоды он вернулся во Франкфурт, сообщает Zakon.kz.

Самолет Lufthansa, следовавший по маршруту Франкфурт – Алматы - Астана, совершил посадку в Баку из-за тумана в аэропорту Астаны, сообщает Sputnik Азербайджан.

Лайнер со 123 пассажирами на борту сел в бакинском аэропорту в 06:58 по местному времени (08:58 по времени Астаны).

Затем в 08:38 (10:38 по времени Астаны) борт вылетел обратно во Франкфурт.

4 января в аэропорту Астаны наблюдаются задержки авиарейсов на взлет и на посадку. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что в аэропорту постоянно ведутся работы по очистке от снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе.

В Астане буран продолжается второй день. А в Алматы с утра 4 января начался снегопад.