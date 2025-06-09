Казахстанка предотвратила трагедию на борту самолета

Медсестра из Уральска спасла жизнь пассажиру на борту самолета, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 июня 2025 года, рассказали в Министерстве здравоохранения РК:

"На борту рейса Уральск – Шарм-эль-Шейх одному из пассажиров внезапно стало плохо – резкое падение давления, потеря сознания, рвота. Ситуация могла закончиться трагедией… Но рядом оказалась медсестра расширенной практики из городской поликлиники №5 Уральска – Динара Сариева. Не раздумывая ни секунды, Динара откликнулась на просьбу о помощи и в течение часа оказывала экстренную медицинскую помощь, оставаясь рядом с пациентом до самого приземления".

В ведомстве отметили, что медсестра вместе с бортпроводниками сумела стабилизировать состояние мужчины до момента приезда бригады скорой помощи.

"В полете моему мужу стало плохо, у него упало давление и он потерял сознание. Бортпроводники и медсестра Динара Сариева буквально спасли ему жизнь…" – рассказала супруга пассажира.

Динара Сариева – медсестра с расширенными полномочиями, ежедневно ведет самостоятельные приемы пациентов в поликлинике, оказывает медицинскую помощь, работает на передовой.

Материал по теме "Умер в самолете": пилоты американского авиасудна не вовремя допустили на борт скорую помощь

4 марта 2025 года стало известно, что студентка потеряла сознание на борту самолета, летевшего из Шымкента в Астану. На призыв о помощи бортпроводников откликнулся нейрохирург и кардиолог Нурсултан Курбанбеков.