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В горах Алматинской области лавина перекрыла дорогу

В горах Алматинской области сошла лавина Фото: Instagram/kazselezashita
4 января 2023 года в Алматинской области по ущелью реки Турген сошла снежная лавина. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в государственном учреждении "Казселезащита" МЧС РК, жертв и разрушений нет.

После поступления информации о сходе снежной лавины было проведено визуальное наземное обследование.

"По результатам обследования было выявлено, что на 16 км автодороги с. Турген – ур. Батан сошла самопроизвольная снежная лавина... Лавина перекрыла автодорогу с. Турген – ур. Батан. Жертв и разрушений нет".ГУ "Казселезащита" МЧС РК

В госучреждении уточнили параметры снежной лавины:

  • длина – 40 м;
  • ширина – 6 м;
  • высота – 1,8 м;
  • объем – 432 куб. м.

На место ЧС для расчистки автодороги отправлены две единицы техники (фронтальный погрузчик, УАЗ "Патриот") и пять человек.

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