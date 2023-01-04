Убийство врача в Алматы: подсудимый рассказал, как выстрелил в Юрия Шумкова

Подсудимый утверждает, что хотел "припугнуть" Шумкова, чтобы "узнать правду о своем состоянии и проведенной процедуре", сообщает Zakon.kz.

В Алматы продолжаются слушания в суде по делу об убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Подсудимый рассказал о том злополучном дне.

По словам подсудимого, его два года "футболили" от ЛОРов к гастроэнтерологам, и никто не мог поставить диагноз. На лечение он потратил все деньги.

Он также рассказал, что к Юрию Шумкову его отправили ЛОРы для справки об отсутствии проблем по части гастроэнтерологии. Подсудимый считает, что его состояние ухудшилось после осмотра эндоскопом.

"Появился умысел припугнуть Шумкова и узнать у него правду. Зарядил ружье, подошел к машине Шумкова, как мог, поднял ружье и сказал: выходи, надо поговорить. Шумков посмотрел на меня и что-то начал искать. Я заметил в его руке что-то черное, подумал, что в его руке было оружие, и выстрелил. Когда он вышел из авто, выстрелил еще раз". Подсудимый

Известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит 4 апреля на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием.

Вдова убитого врача 22 ноября выступила в суде. Она требует 105 млн тенге компенсации.

О встрече с подсудимым перед убийством врача также рассказал коллега Юрия Шумкова.