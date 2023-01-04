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В аэропорту Астаны выросло число задержек авиарейсов

В аэропорту Астаны выросло число задержек авиарейсов Фото: Zakon.kz
В Комитете гражданской авиации Казахстана сообщили Zakon.kz о том, что 45 самолетов задерживаются на взлет и посадку в аэропорту Астаны.
"Из-за погодных условий задержано и отменено в/из города Астаны 45 рейсов, из них по прилету 26 рейсов, по вылету – 19 рейсов".Пресс-служба КГА


Утром 4 января сообщалось о задержке 28 рейсов. Стоит отметить, что в столице второй день продолжается буран.

По данным городского акимата, 2700 грузовиков снега собрали в Астане за одну ночь.

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Анастасия Московчук
Астана
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