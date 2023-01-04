В аэропорту Астаны выросло число задержек авиарейсов

Фото: Zakon.kz

В Комитете гражданской авиации Казахстана сообщили Zakon.kz о том, что 45 самолетов задерживаются на взлет и посадку в аэропорту Астаны.

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