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Биртанов обездвижен из-за обострения заболевания, полученного в СИЗО

Казахстан Биртанов болезнь суд апелляция адвокат Бейсекеев Фото: Zakon.kz
Рассмотрение ходатайства об отводе судебной коллегии в апелляционном суде по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева пришлось отложить из-за того, что Биртанов вынужден обратиться за медицинской помощью, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил на судебном заседании в городском суде Астаны адвокат Нурлан Бейсекеев, из-за обострения заболевания Елжан Биртанов обратился за медпомощью и сейчас находится на больничном.

"Вчера утром у Елжана Амантаевича (Биртанова. – Прим. ред.) обострилось заболевание, которое он приобрел, будучи в стенах следственного изолятора. Это не первый случай, когда обострение происходит, мы знаем, что ему было неоднократно рекомендована экстренная операция. Но в силу определенных соображений и обстоятельств он откладывал операцию. И сейчас это обострение опять произошло, он сейчас в некоторой степени обездвижен". Нурлан Бейсекеев

По словам адвоката, Елжан Биртанов выслал копию листа временной нетрудоспособности, документ был передан суду. Заседание перенесено на 6 января, на нем планируется принять решение по ходатайству стороны защиты об отводе апелляционной судебной коллегии в полном составе.

Суд первой инстанции 28 октября 2022 года признал Елжана Биртанова и Олжаса Абишева виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Биртанову назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года. Обоим осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

Кроме того, с Абишева и Биртанова потребовали взыскать 1,3 млрд тенге в пользу Министерства здравоохранения.

При рассмотрении апелляционной жалобы в городском суде Астаны сторона защиты ходатайствовала о возобновлении судебного следствия, ссылаясь на нарушения уголовно-процессуального законодательства судом первой инстанции. Апелляционный суд отклонил ходатайство, после чего Нурлан Бейсекеев заявил об отводе судебной коллегии, сторона защиты и подсудимые поддержали позицию адвоката.

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