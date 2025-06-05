Биртанов и Абишев обратились в Генпрокуратуру с просьбой пересмотреть их дело

Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев заявил о том, что у него есть доказательства, которые помогут с другой стороны посмотреть на дело, по которому он и его экс-руководитель Елжан Биртанов были осуждены три года назад, сообщает Zakon.kz.

Абишев заявил, что доверять показаниям единственного свидетеля было неправильно, и он готов это доказать.

"Недавно нам стали известны документы, протоколы за подписью этого же свидетеля, которые полностью противоречат его показаниям в суде. То есть платформа работает и продолжает работать. Мы уже обратились к генеральному прокурору с просьбой пересмотреть дело с учетом новых фактов. Готовы показать все доказательства", – заявил Абишев в видео, опубликованном в его Фейсбук-аккаунте.

10 февраля 2023 года апелляционный суд оставил без изменений приговор Биртанову и Абишеву. Их пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Также они должны были возместить сумму ущерба в 1,3 млрд тенге в пользу Минздрава.

Биртанова и Абишева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.