Димаш Кудайберген пройдет стажировку в ведущем вузе США

Как рассказали в пресс-службе Центра международных программ 28 декабря, известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген пройдет стажировку по программе "Болашак" в одном из вузов США, сообщает Zakon.kz.

Стажировка будет проходить в New York Film Academy в Лос-Анджелесе по специальности "режиссура".



28 декабря был опубликован список обладателей стипендии "Болашак". Казахстанский певец Димаш Кудайберген стал обладателем этой международной стипендии.

26 декабря певец рассказал, кем гордится.

22 декабря Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал фотографии, которые пришлись по душе любителям творчества народного артиста Казахстана.



