Ерлан Карин о январских беспорядках: Мы смогли избежать национальной катастрофы
По его словам, их главной целью было повернуть вспять проводимые преобразования и сохранить старые порядки.
"Наша страна тогда столкнулась с реальной угрозой сползания в хаос и анархию. Счет шел буквально на минуты. Ценой вопроса, без всякого преувеличения, было сохранение нашей государственности. Попытка госпереворота не удалась только благодаря сплоченности граждан и решительным действиям президента. Мы смогли избежать национальной катастрофы и стабилизировать ситуацию".Ерлан Карин
Он отметил, что власти государств, прошедших через подобные кризисы, как правило, стараются "законсервировать" ситуацию, "забетонировать" политическую систему или, попросту говоря, "максимально закрутить гайки".
"У нас же движение в сторону либерализации и демократизации не только не было остановлено, а, наоборот, ускорилось. По инициативе президента в стране начался динамичный и всесторонний процесс модернизации".Ерлан Карин
Госсоветник подчеркнул, что стратегический курс главы государства получил широкую общественную поддержку, о чем свидетельствуют результаты конституционного референдума и внеочередных президентских выборов.
"Сейчас перед нами стоит задача: сохраняя единство общества, в полной мере реализовать намеченный план реформ".Ерлан Карин
Ранее на официальном YouTube-канале Генеральной прокуратуры Казахстана опубликовали фильм, посвященный январским беспорядкам.
На пленарном заседании Мажилиса Парламента Казахстана Генпрокурор Берик Асылов сообщил, что именно экс-глава КНБ Карим Масимов скомандовал покинуть здания департаментов КНБ 5 января 2022 года.