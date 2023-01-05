Ерлан Карин о январских беспорядках: Мы смогли избежать национальной катастрофы

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин заявил, что во время трагических январских событий изначально мирными акциями протеста воспользовались реакционные силы, спровоцировавшие массовые беспорядки и пытавшиеся совершить государственный переворот, сообщает Zakon.kz.

По его словам, их главной целью было повернуть вспять проводимые преобразования и сохранить старые порядки.



"Наша страна тогда столкнулась с реальной угрозой сползания в хаос и анархию. Счет шел буквально на минуты. Ценой вопроса, без всякого преувеличения, было сохранение нашей государственности. Попытка госпереворота не удалась только благодаря сплоченности граждан и решительным действиям президента. Мы смогли избежать национальной катастрофы и стабилизировать ситуацию". Ерлан Карин

Он отметил, что власти государств, прошедших через подобные кризисы, как правило, стараются "законсервировать" ситуацию, "забетонировать" политическую систему или, попросту говоря, "максимально закрутить гайки".

"У нас же движение в сторону либерализации и демократизации не только не было остановлено, а, наоборот, ускорилось. По инициативе президента в стране начался динамичный и всесторонний процесс модернизации". Ерлан Карин

Госсоветник подчеркнул, что стратегический курс главы государства получил широкую общественную поддержку, о чем свидетельствуют результаты конституционного референдума и внеочередных президентских выборов.

"Сейчас перед нами стоит задача: сохраняя единство общества, в полной мере реализовать намеченный план реформ". Ерлан Карин

Ранее на официальном YouTube-канале Генеральной прокуратуры Казахстана опубликовали фильм, посвященный январским беспорядкам.

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