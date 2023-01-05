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Ерлан Карин о январских беспорядках: Мы смогли избежать национальной катастрофы

Ерлан Карин о январских беспорядках: Мы смогли избежать национальной катастрофы Фото: ortcom.kz
Государственный советник Казахстана Ерлан Карин заявил, что во время трагических январских событий изначально мирными акциями протеста воспользовались реакционные силы, спровоцировавшие массовые беспорядки и пытавшиеся совершить государственный переворот, сообщает Zakon.kz.

По его словам, их главной целью было повернуть вспять проводимые преобразования и сохранить старые порядки.

"Наша страна тогда столкнулась с реальной угрозой сползания в хаос и анархию. Счет шел буквально на минуты. Ценой вопроса, без всякого преувеличения, было сохранение нашей государственности. Попытка госпереворота не удалась только благодаря сплоченности граждан и решительным действиям президента. Мы смогли избежать национальной катастрофы и стабилизировать ситуацию".Ерлан Карин

Он отметил, что власти государств, прошедших через подобные кризисы, как правило, стараются "законсервировать" ситуацию, "забетонировать" политическую систему или, попросту говоря, "максимально закрутить гайки".

"У нас же движение в сторону либерализации и демократизации не только не было остановлено, а, наоборот, ускорилось. По инициативе президента в стране начался динамичный и всесторонний процесс модернизации".Ерлан Карин

Госсоветник подчеркнул, что стратегический курс главы государства получил широкую общественную поддержку, о чем свидетельствуют результаты конституционного референдума и внеочередных президентских выборов.

"Сейчас перед нами стоит задача: сохраняя единство общества, в полной мере реализовать намеченный план реформ".Ерлан Карин

Ранее на официальном YouTube-канале Генеральной прокуратуры Казахстана опубликовали фильм, посвященный январским беспорядкам.

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