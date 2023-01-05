На гору Моисея из Шарм-эш-Шейха: что важно знать

Если вы собираетесь в Шарм-эш-Шейх и планируете восхождение на гору Моисея, где Всевышний вручил этому пророку каменные скрижали с десятью заповедями, то эта статья для вас. Что и сколько стоит, как подготовиться, что привезти на память и чего ожидать, рассказывает корреспондент Zakon.kz.

Из Шарм-эш-Шейха (как утверждает словарь) или Шарм-эль-Шейха (как предпочитают писать почти все) можно довольно быстро добраться до многих значимых в мировой истории мест – пирамид Гизы, Луксора, древней Петры, Иерусалима, но ближе всего – гора Моисея и монастырь Святой Екатерины, стоящий у ее подножия, где растет та самая Неопалимая Купина.

Сам Шарм сейчас стремится стать образцом современного города – ко Всемирному саммиту по климату, который прошел там в ноябре 2022 года, обновили дизайн улиц, подвели к зелени системы капельного орошения, установили фонари на солнечной энергии.

Фото: Zakon.kz

Шарм – огороженный стеной город для туристов на Синайском полуострове, это кусочек Азии, а не Африка, как многие думают. На въезде в него всех встречает огромный знак пацифистов – символ миролюбия. Кроме простых домов, где проживает обслуживающий персонал, здесь можно встретить вполне себе презентабельные виллы – нередко "дачи" иностранцев.

В городе несколько самобытных храмов – мечети и церкви, они построены совсем недавно, но уже стали достопримечательностями, и в качестве "разминки" перед горой Моисея можно посетить их. Для прокладывания маршрута удобно использовать Google-карты – так легко выяснить, что находится рядом с отелем, и прикинуть, как туда добраться, даже не прибегая к услугам такси.

Фото: Zakon.kz

Один из храмов в пешем доступе от Старого города – церковь Пресвятой Девы Марии и Святого Мины – небольшая и уютная, с ухоженным двориком, окруженным пальмами, и буйной растительностью. В церкви полы покрыты коврами, заходить надо без обуви, стоят скамейки для прихожан, как в католических соборах. Многие иконы сделаны в технике мозаики из перламутра – это необычно и удивительно красиво.

Фото: Zakon.kz

Главная достопримечательность самого Старого города, или Олд маркета – уникальная, будто резная, мечеть Аль-Сахаба. Побывав здесь, грех как минимум не запечатлеть ее на фото или видео. На самом Олд маркете можно приобрести сувениры, изделия из кожи, духи, масла, специи. Все здесь, как правило, дороже, чем в торговых домах, где цены фиксированные и зачастую делают скидки. Это рынок, поэтому нужно торговаться, нередко цену можно скинуть в два раза и более. Так, итальянцы, которых в Шарме очень много, сначала долго и эмоционально торгуются, а если предложение им не нравится, горячо прощаются с продавцом своим емким "Чао!".

Фото: Zakon.kz



Недалеко от Олд маркета, в районе Халь эль Нур, расположена коптская православная церковь Ас-Самаиюн. Ее название на местном звучит как "канисад аль сама иин". Такси берут примерно 10 долларов, но если вы знаете хотя бы английский язык, то можно сторговаться и дешевле – за 5 долларов. Можно добраться и на маршрутке, по 1 доллару c человека. В автобусах, как правило, указана стоимость проезда, и она может быть значимо меньше в египетских фунтах.

Фото: Zakon.kz



Коптская церковь, построенная не так давно, в 2010 году, оказалась довольно внушительным зданием с немаленьким двориком и КПП с металлоискателем. Это одна из самых больших церквей на Ближнем Востоке. В лавке церкви богатый выбор атрибутики на разный вкус и кошелек, однако есть проблема со сдачей. Церковь поражает великолепием убранства, красотой росписи и витражей, величием архитектуры самого здания. Внутри также стоят лавочки, перед входом положено разуваться, а в коридоре на первом, полуподвальном, этаже можно увидеть красочные мозаики с сюжетами из Писания – одна из них как раз с Моисеем и Неопалимой Купиной.

Фото: Zakon.kz



Если посетить эти места не составит особого труда, то к восхождению на гору Моисея надо готовиться основательно. Как минимум, удостовериться в нормальном физическом состоянии и запастись теплыми вещами. Желательно взять с собой термос с теплым чаем и легкий перекус. Можно пойти налегке и приобрести нужное по дороге (чай и кофе бедуины продают по 2 доллара, перекусы и что-то, чтобы утеплиться, тоже можно прикупить).



Обычно экскурсия начинается со сбора по отелям с 20:00. Когда вся группа собрана, автобус выезжает на шоссе в сторону городка Санта-Катарин. Один из сопровождающих группу – охранник с оружием. Так положено. Стоимость экскурсии колеблется от примерно 25 долларов на человека. Ее можно приобрести через разные онлайн-площадки, в местных агентствах на улице или у отельных гидов – там вдвое дороже, но с гарантией, что они в курсе, где вы, и проследят за всем.

Эта экскурсия проходит несколько раз в неделю, но в какие-то периоды график нарушается из-за погоды и церковных праздников. К слову, зимой гора Моисея – единственное место в Египте, где выпадает снег, и*-/* особенно холодно там в январе, так что утепляться надо очень серьезно.

Фото: Zakon.kz



По дороге в Египте можно встретить странные трапециевидные сооружения с большим числом отверстий – это голубятни. Таких много на пути в Каир и Александрию. Голубей египтяне выращивают не за красоту – у них голубиное мясо считается деликатесом.



Обычно туристические автобусы едут с так называемыми санитарными остановками. Надо сказать, туалеты – не самые туристические места в Египте, так что к достопримечательностям типа "сортир" надо быть морально готовыми, ну и заранее разменять доллары на фунты. Стоимость посещения туалета – в среднем 5 египетских фунтов. Однако все минусы Египта с лихвой компенсируются красотой моря – как под, так и над водой.

Большую остановку перед восхождением на гору Моисея обычно делают возле иконной лавки. По желанию здесь можно пробрести иконы и крестики – как себе, так и на подарки.

Фото: Zakon.kz



Гора Моисея, гора Синай или гора Хорив, как ее называют в Библии, – место, где Моисей провел 40 дней и где Бог дал ему 10 заповедей. Предание гласит, что тому, кто поднимется на гору и встретит здесь рассвет, Господь простит все грехи. В начале нашей эры эту часть Синая заселили отшельники, исповедовавшие христианство. Они не знали точного местонахождения горы Синай, о которой говорится в Ветхом Завете, и долго искали его. В IV веке нашей эры христиане стали почитать именно это место, посчитав его верным. Рассказывают, что гору посещал и пророк Мухаммед.

Фото: Zakon.kz



На подходе к горе Моисея туристы проходят проверку через металлоискатели. Также на гору, кроме оружия, нельзя брать спиртное. Наша группа, к примеру, была встречена бедуинами, которые предлагали разноцветные пончо с надписью Sinai из какого-то искусственного материла и куртки – по 10 долларов. Кто хотел – мог поторговаться и утеплиться. Но, спускаясь с горы, мы купили пончо уже за 5 долларов.



Немного выше торговых рядов, где продаются сувениры и пончо, гиды передали нас бедуинам – только они ведут группы вверх.

Подняться можно по трудному и короткому, монашескому, пути из 3750 ступеней, которые ведут на вершину, и по верблюжьей тропе – широкому пологому серпантину длиной более 7 км. Тем, кто не может или не хочет подниматься пешком, предлагается поездка на верблюде за 15-25 долларов. Но это только часть пути. Самую сложную – крутой подъем по высоким ступенькам – в любом случае нужно пройти самостоятельно. В основном группы водят по верблюжьей тропе.

Фото: Zakon.kz



Наша туристическая группа какое-то время шла вместе и бодро, но через часть пути "расползлась" на большом отрезке – все стали идти в своем темпе. Периодически на пути попадались спускающиеся сверху бедуины. Они предлагали: "Кэмэл, кэмэл", "Кэмэл не надо, тогда верблюд". Но как бы тяжело ни было идти, перспектива сесть на верблюда казалась еще страшнее. После третьей стоянки, представляющей из себя навес со скамейками и торговой лавкой, где можно купить чай и перекусы, а также сходить в туалет, в некоторых случаях просто зайдя за навес, стало ясно, что самое тяжелое – впереди. Здесь была "парковка" верблюдов, дальше они не шли – предстоял подъем по лестнице из 750 высоких гранитных ступеней.

Фото: Zakon.kz



Постоянно казалось, что вот-вот откроется вид на вершину, но лесенка все продолжалась и продолжалась (высота горы – 2285 м, это вторая после Дже́бель Катри́н, горы Святой Екатерины, гора Египта). Кое-кого из наших путников уже пошатывало, и это, учитывая отсутствие перил и крутизну ступенек, напрягало. Кстати, некоторые из поднимающихся забрались на вершину очень шустро, кто-то воспользовался верблюдами, а кто-то и вовсе передумал подниматься. Рядом со мной шла женщина средних лет с палками для ходьбы и плакала от тяжести подъема, кто-то молился вслух о прощении. К слову, восхождение на гору начинается обычно ночью. Тропа освещается фонарями во избежание всевозможных несчастных случаев.

Фото: Zakon.kz



Наконец, спустя 3-3,5 часа после начала подъема, гора была покорена. На вершине есть небольшая часовня, которая носит имя Святой Троицы. Она построена в 1934 году на развалинах древней церкви, возведенной еще при римском императоре Юстиниане. Рядом с часовней – небольшая мечеть, построенная в честь паломничества, совершенного на гору Синай пророком Мухаммедом. Рассказывают, что жившие в то время у подножия горы христианские монахи оказали основателю ислама достойный прием и получили его благословение. Вид у этих сооружений снаружи весьма аскетичный и дикий, как и у самой горы.

Фото: Zakon.kz



Кульминационный момент этого восхождения – рассвет. Занять место в "первом ряду" на встречу солнца было уже невозможно. Туристы облепили площадку на вершине, некоторые забрались на холодный каменный выступ часовни и сели, словно птицы, прямо там. В это утро напротив восхода солнца можно было наблюдать и заход луны – потрясающая картина! Марсианский пейзаж со всеми оттенками рассветных красок на простирающихся вокруг в несколько рядов горах без растительности. На вершине дул сильный холодный ветер и пришлось утепляться. Здесь можно взять в аренду видавшее виды одеяло – за 10 долларов, а также купить на память разные камни – от простеньких со следами древних растений за 1 доллар до самородков драгоценных камней, в частности, турмалина и топаза, за 5 долларов и выше. Проблема – у бедуинов нет сдачи.

Фото: Zakon.kz



Встретив рассвет, туристические группы двинулись обратно. Довольно мудрое решение – проводить экскурсии на гору ночью. При свете дня можно лишь удивляться тому, как люди смогли остаться целыми-невредимыми, преодолевая эту каменную лесенку в полумраке. Точно не без помощи высших сил. Идти вниз легко, можно спуститься без остановок часа за полтора. На обратном пути бедуины также предлагают верблюдов.

Фото: Zakon.kz



У подножия горы во всем своем древнем величии предстала крепостная стена монастыря Святой Екатерины, той самой очень почитаемой святой, к которой в песне обращается Кэт – Елена Цыплакова в советском фильме "Три мушкетера": "Святая Катерина, пошли мне дворянина…".

Фото: Zakon.kz



Монастырь был основан в VI веке нашей эры по указу византийского императора Юстиниана. Сначала он назывался монастырем Преображения или Неопалимой Купины.



Это одно из наиболее посещаемых паломниками мест, причем паломников можно встретить всех вер и со всех концов земли. Рядом шли итальянцы, египтяне, корейцы, африканцы. Монахами же монастыря по его уставу могут быть только греки. Атмосфера в монастыре умиротворяющая, здесь, во дворике с оливами, наверное, даже больше, чем на горе Моисея, чувствуется какая-то благодать. Гора – суровая и холодная, а здесь – уют. В стенах монастыря хранится Синайская библиотека – вторая по размеру после Ватиканской библиотека древних книг и огромная коллекция икон. Великие покровители, в числе которых был Наполеон, постоянно спасали монастырь от разграбления. В X веке, после того, как в Египет пришел ислам, на территории монастыря была возведена мечеть – как напоминание о том, что Всевышний един для всех.

Фото: Zakon.kz



В наше время паломники могут выпить капучино или американо, приготовленный монахами в кафе при монастыре, – хоть из кофемашины, и купить там что-нибудь на перекус. В отличие от Шарма, где почти все свободно говорят на русском, здесь монахи ведут разговоры только на английском. При монастыре также есть иконная лавка с вполне приемлемыми ценами, правда, небольшим выбором и хронической для этих мест проблемой – отсутствием сдачи. Здесь продается один из символов монастыря – колечки с именем и изображением Святой Екатерины – по 6-8 долларов серебряные.

Фото: Zakon.kz



Имя Святой Екатерины, или Екатерины Александрийской, монастырь получил в XI веке – в честь великомученицы за веру Екатерины, жившей в 287-305 годах, мудрой и прекрасной, которая многое претерпела за веру и была казнена. По преданию, тело Екатерины после казни было перенесено ангелами на высокую вершину на Синае, ныне гору Кэтрин, самую высокую в Египте (2629 м), и монахи монастыря Преображения, нашедшие останки святой, опознали ее по кольцу, данному Екатерине Иисусом Христом во сне после крещения. С тех пор мощи Святой Екатерины находятся в церкви монастыря.

Фото: Zakon.kz



Одна из главных святынь этого места – куст Неопалимой Купины, тот самый горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, призывая вывести соплеменников в обетованную землю. Около этого куста еще в начале I века нашей эры стали жить первые монахи-отшельники. Здесь находится единственный в мире престол, расположенный над корнями растения, а не над частицами мощей святых. Неопалимая Купина, как место явления Божества, является такой же святыней, как и мощи.

Фото: Zakon.kz



Здесь же можно испить и набрать с собой святой воды из колодца Моисея (считается, что она помогает не состоящим в браке найти свою половинку), а также поставить свечу (их нужно заранее приобрести в иконной лавке). Правда, это сделать могут только христиане, за перегородку в церкви представителей других вер не пускают, но просто помолиться могут все.



На заметку женщинам и девушкам. Здесь приветствуются платок и юбка или хотя бы повязка вроде нее – выгонять за отсутствие этого никто не будет, но все же лучше соблюсти эти правила. За 2 доллара могут провести дополнительную 10-минутную экскурсию в библиотеку. Однако для такой огромной библиотеки этого времени очень мало. Для тех, кому интересно побыть здесь подольше и осмотреть все без спешки, проводятся отдельные экскурсии в монастырь.

Нашу же группу гид торопил, пора было возвращаться в Шарм, чтобы успеть на обед.

В заключение: из Шарма есть однодневная автобусная экскурсия в город трех религий – Иерусалим – стоимостью от 120 долларов, однако сейчас казахстанцам нужно предварительно оформлять израильскую визу, чтобы попасть туда.

Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



Автор: Елена Королева

