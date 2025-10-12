#АЭС в Казахстане
Мир

Трамп проведет мирный саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе

флаг Палестины, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 10:54 Фото: freepik
В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх 13 октября 2025 года пройдет международный саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. Совместно его возглавят Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает Zakon.kz.

По данным египетского председательства, участие подтвердили лидеры более 20 стран, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, итальянского премьера Джорджию Мелони, президента Испании Педро Санчеса и французского лидера Эммануэля Макрона, пишет The Guardian.

Неясно, прибудет ли в Шарм-эш-Шейх премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. ХАМАС сообщил, что не будет участвовать в саммите.

Главная цель встречи – закрепить прекращение огня между Израилем и ХАМАС, ускорить гуманитарные поставки и заложить основы "новой эры стабильности" на Ближнем Востоке. Перемирие стало результатом недавних переговоров при посредничестве Египта, Катара и Турции, в которых участвовали представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

По данным палестинских властей, в результате израильских ударов в Газе погибли более 67 тысяч человек, большинство из них – мирные жители. Война началась после нападения ХАМАС на Израиль, когда были убиты 1200 человек и 251 взят в заложники.

Тем временем тысячи палестинцев возвращаются в разрушенные районы Газы.

