Трамп проведет мирный саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе
По данным египетского председательства, участие подтвердили лидеры более 20 стран, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, итальянского премьера Джорджию Мелони, президента Испании Педро Санчеса и французского лидера Эммануэля Макрона, пишет The Guardian.
Неясно, прибудет ли в Шарм-эш-Шейх премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. ХАМАС сообщил, что не будет участвовать в саммите.
Главная цель встречи – закрепить прекращение огня между Израилем и ХАМАС, ускорить гуманитарные поставки и заложить основы "новой эры стабильности" на Ближнем Востоке. Перемирие стало результатом недавних переговоров при посредничестве Египта, Катара и Турции, в которых участвовали представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
По данным палестинских властей, в результате израильских ударов в Газе погибли более 67 тысяч человек, большинство из них – мирные жители. Война началась после нападения ХАМАС на Израиль, когда были убиты 1200 человек и 251 взят в заложники.
Тем временем тысячи палестинцев возвращаются в разрушенные районы Газы.