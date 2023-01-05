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Токаев обсудил с Ластаевым его новые полномочия

Токаев обсудил с Ластаевым его новые полномочия Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 января 2023 года принял уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи, как отмечается на сайте Акорды, были обсуждены новые полномочия уполномоченного по правам человека в контексте конституционной реформы по обеспечению прав граждан через обращение в Конституционный суд и Верховный суд, а также взаимодействие с Генеральной прокуратурой.

"Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер со стороны судебной системы и правоохранительных органов в части усиления конституционных гарантий граждан в процессе уголовного правосудия и исполнения наказания", - говорится в сообщении.

В завершение Касым-Жомарт Токаев указал на приоритетность задач, направленных на развитие института омбудсмена и усиление его потенциала. В том числе дал ряд поручений, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий прав человека и гражданина.

29 декабря 2022 года депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева на должность уполномоченного по правам человека, предложенную главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Ранее эту должность занимала Эльвира Азимова, которую президент назначил председателем Конституционного суда.

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