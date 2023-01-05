Профессор Академии ГП РК: "Сетевая толпа" была в основе январских событий

В ходе январской трагедии 2022 года эксперты отметили феномен "сетевой толпы" – выхода на улицы большого числа людей, организованных через мессенджеры и соцсети, что характерно для "оранжевых революций", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Профессор Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре Улболсын Жанатаева рассказала о том, как мирные акции протеста были умело превращены в агрессивную толпу.



"Есть такой термин "сетевая толпа". Организаторы "цветных революций" используют мессенджеры, соцсети, современные информационные технологии. Это характерно для "цветных революций" – одномоментно начинаются события во всех регионах, экономические требования сменяются политическими, а поведение толпы нехарактерно для мирных протестных акций, идет захват объектов – акимата, аэропорта, оружейных магазинов". Улболсын Жанатаева

Эту точку зрения поддержал и заместитель начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов. Он отметил, что митинги в январе 2022 года в западных регионах Казахстана проходили мирно, сами митингующие пресекали противоправные действия.

"Но в мессенджерах шла работа. Следствием установлено, что буквально за несколько часов группы в WhatsApp и Telegram с 20-30 человек вырастали до нескольких тысяч. Это показатель массовости и хорошей организованной подготовки". Елдос Килымжанов

Эксперты также отметили, что в организации попытки госпереворота в январе 2022 года участвовали представители криминалитета, которых курировали эксперты-силовики.





Новость по теме Сотрудник полиции рассказала, как обороняли ДП в Алматы

Ранее в кулуарах Мажилиса Генеральный прокурор Берик Асылов назвал возможного главного организатора январских событий.

