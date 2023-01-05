Профессор Академии ГП РК: "Сетевая толпа" была в основе январских событий
Профессор Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре Улболсын
Жанатаева рассказала о том, как мирные акции протеста были умело превращены в
агрессивную толпу.
"Есть такой термин "сетевая толпа". Организаторы "цветных революций" используют мессенджеры, соцсети, современные информационные технологии. Это характерно для "цветных революций" – одномоментно начинаются события во всех регионах, экономические требования сменяются политическими, а поведение толпы нехарактерно для мирных протестных акций, идет захват объектов – акимата, аэропорта, оружейных магазинов". Улболсын Жанатаева
Эту точку зрения поддержал и заместитель начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов. Он отметил, что митинги в январе 2022 года в западных регионах Казахстана проходили мирно, сами митингующие пресекали противоправные действия.
"Но в мессенджерах шла работа. Следствием установлено, что буквально за несколько часов группы в WhatsApp и Telegram с 20-30 человек вырастали до нескольких тысяч. Это показатель массовости и хорошей организованной подготовки". Елдос Килымжанов
Эксперты также отметили, что в организации попытки госпереворота в январе 2022 года участвовали представители криминалитета, которых курировали эксперты-силовики.
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