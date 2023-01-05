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Жители Шымкента ощутили землетрясение

землетрясение Фото: wikimedia.org
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 5 декабря в 20:25 зарегистрировала подземные толчки, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился в 859 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 14.4. Магнитуда MPV 6.6.

Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 70.75° в.д.

Глубина 200 км.

Жители Шымкента могли ощущать афтершоки в 2-3 балла.

Ранее, 23 декабря и 3 января, два землетрясения произошли недалеко от Алматы.

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