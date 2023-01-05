Жители Шымкента ощутили землетрясение
Фото: wikimedia.org
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 5 декабря в 20:25 зарегистрировала подземные толчки, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения находился в 859 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения 14.4. Магнитуда MPV 6.6.
Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 70.75° в.д.
Глубина 200 км.
Жители Шымкента могли ощущать афтершоки в 2-3 балла.
Ранее, 23 декабря и 3 января, два землетрясения произошли недалеко от Алматы.
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