Жители Алматы ощутили землетрясение
Фото: Zakon.kz
7 января сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение близ Алматы. Подземные толчки ощущались и в самом городе, сообщает Zakon.kz.
Подземные толчки произошли в 09:10 по алматинскому времени.
Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
- Энергетический класс землетрясения: 9.3.
- Магнитуда MPV: 4.6.
- Глубина: 10 км.
Сведения об ощутимости: Тургень – 3 балла, Алматы – 2 балла.
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