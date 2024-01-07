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Жители Алматы ощутили землетрясение

землетрясение Фото: Zakon.kz
7 января сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение близ Алматы. Подземные толчки ощущались и в самом городе, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки произошли в 09:10 по алматинскому времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на восток от Алматы на территории Казахстана.

  • Энергетический класс землетрясения: 9.3.
  • Магнитуда MPV: 4.6.
  • Глубина: 10 км.

Сведения об ощутимости: Тургень – 3 балла, Алматы – 2 балла.

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