Убийство 4-летнего мальчика в Актобе: отца арестовали на два месяца

Убийство 4-летнего Данила Ахунова в Актобе в канун Нового года потрясло весь Казахстан. В смерти мальчика подозревают его отца. Мужчину арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сюжете "31 канал", сначала 40-летний отец тройняшек Артур Ахунов заявлял, что оставил ребенка перед подъездом, и он пропал. Маленького Данила искал весь город.

Позже мужчина признался полиции в убийстве своего сына. Двух других его детей поместили в центр поддержки детей.

"Дети чувствуют себя хорошо, с ними работают психологи и социальные педагоги. О трагедии они ничего не знают, иногда спрашивают о своем брате. Мы направили их на медосмотр в поликлинику, они немного отстают в развитии от своих сверстников. Здесь они будут жить, как в детском доме, у нас созданы все условия". Жанылсын Нургалиева, директор центра поддержки детей "Аяла"

Теперь детям будут подыскивать патронатную семью. В этом же центре проживала и старшая сестра тройни. У детей разные отцы. Недавно семилетнюю Милану удочерили приемные родители.

Также сказано, что суд арестовал Ахунова на два месяца, сейчас он находится в следственном изоляторе. Если его признают виновным, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.





Данил Ахунов пропал 28 декабря. Тело мальчика нашли через два дня. Позднее в Доме ребенка рассказали шокирующие детали о жизни убитого мальчика.