Как Казахстану следует избавляться от бумажного рубля, рассказали эксперты

Власти Казахстана разрешили банкам разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей. Эксперты финрынка в комментариях Zakon.kz объяснили, с чем связана данная акция, и какова необходимость сохранения действующего запрета на вывоз валюты сегодня.

Постановлением правительства РК "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности РК" от 28 декабря 2022 года банкам второго уровня (БВУ) разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей. На официальном сайте Национального банка РК сообщается, что разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

В марте 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев запретил вывозить из страны валюту на сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов. В указе объяснялось, что ограничение введено "в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности" Казахстана.

В июле 2022 года казахстанским БВУ разрешили до 31 августа вывозить наличные российские рубли в объеме, накопленном в кассах данных банков на 23:59 1 июля. В Национальном банке тогда это исключение из общего правила объяснили тем, что в банках накопились наличные российские рубли в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке.

Деньги должны работать, а "наличка" не зарабатывает

Причина, по которой банкам второго уровня сейчас снова разрешили разово вывозить наличные рубли, считают эксперты, все та же, что и в июле прошлого года. Российской наличности в казахстанских банках накопилось слишком много, и она здесь не нужна.

"Накапливается наличная российская валюта, и ее хранение невыгодно для казахстанских банков, потому что эти рубли ничего не зарабатывают. От того, что наличные рубли накапливаются на территории Казахстана, страдают казахстанские БВУ, поскольку в итоге эта наличность накапливается и лежит мертвым грузом именно в банках. Наличные деньги процента не приносят в отличие от безналичных, которые можно разместить на денежном рынке. Самим казахстанским банкам эти рубли не нужны, у нас вряд ли большое количество рублевых депозитов, на которых банки могли бы зарабатывать. Наличные рубли – это бездоходный актив, который банку не нужен, поэтому акция, разрешающая вывоз этих денег, совершенно логичная". Экономист Ануар Ушбаев

Россияне уехали, рубли остались

Откуда в казахстанских банках настоящий рублевый завал – ответ на этот вопрос очевиден. По информации Комитета миграционной службы МВД РК, за 10 месяцев 2022 года в Казахстан въехало 5,541 млн человек, выехало – 5,287 млн. Многие из них – релоканты из России.

"У нас было две волны массового наплыва россиян. Первая – это те, которые ехали после 24 февраля на фоне паники из-за начавшейся войны, вторая – после 21 сентября, когда россияне побежали от мобилизации. Эти две волны привезли с собой много именно наличных рублей. Платежные карты Visa и MasterCard в РФ не обслуживались, карты "Мир" сначала обслуживались, но потом и по ним стали запрещать транзакции. Естественно, иных вариантов, кроме как ехать с "наличкой", у людей просто не было. В Казахстане россияне "сбрасывали" рубли и в зависимости от целей приезда приобретали доллары либо тенге". Экономист Арман Бейсембаев

При этом эксперт отмечает, что приток рублевой наличности захлестнул казахстанские банки не только из кошельков приезжавших россиян. Есть и чисто экономический фактор, родившийся в новой экономической реальности взаимодействия Казахстана и России.

"У нас есть дисбаланс в торговле. До санкционных событий мы у России импортировали огромный объем сырья, материалов, товаров, услуг и всего прочего. Мы покупали у России примерно в 10 раз больше, чем экспортировали свою продукцию туда. Торговля идет зачастую в рублях, то есть идет перекос в интересах рубля, поэтому и курс тенге был сильно привязан к курсу рубля. Началась санкционная история, и покупать огромное количество товаров в России или завозить через Россию стало невозможно. Более того, поток торговли повернулся в обратном направлении – из Казахстана в Россию или через Казахстан в Россию". Арман Бейсембаев

Экспорт Казахстана в Россию в 2022 году, по его словам, вырос на 243%. Поскольку хождение доллара и евро в России запрещено, то россияне с Казахстаном расплачиваются рублями, что тоже добавило рублевой массы в БВУ.

Высосут все наши деньги?

В текущей ситуации ограничения на вывоз наличных рублей, разовые акции по снятию этих ограничений экономист Бейсембаев считает целесообразными. Эксперт уверен: экономика Казахстана нуждается в защите и контроль государства над валютными потоками необходим.

"Учитывая, что Россия находится под санкциями, если нам снять ограничения на вывоз капитала, Казахстан может стать воротами для огромного неконтролируемого движения капитала. Если мы полностью снимем ограничения, то как бы не получилось так, что вместе с рублями из Казахстана потекут и доллары, и евро, и все остальное. Учитывая, что российская экономика в 10 раз больше казахстанской, то как бы так не вышло, что российская экономика полностью не высосала всю долларовую ликвидность из нашей экономики". Арман Бейсембаев

По его словам, это очень опасно. В случае большого наплыва мигрантов, к примеру, из России, банковская система Казахстана может остаться без денег. Поэтому и существует запрет на вывоз капитала.

"Сейчас банки сбрасывают наличность для того, чтобы пополнить в безналичной форме свои счета. Это необходимость". Арман Бейсембаев

В то же время он считает, что акции по вывозу накопившейся российской наличности должны проводиться регулярно и планово. В первую очередь для того, чтобы казахстанский бизнес мог планировать свою работу.

"Существует запрет на вывоз капитала, но правительство по каким-то своим неведомым причинам решило этот шлюз приоткрыть. Как понять, когда оно это сделает в следующий раз? Никак. Сидим и ждем, как манны небесной. Шлюзы должны открываться время от времени, потом их следует открыть на постоянной основе. Если мы сможем упорядочить и урегулировать этот процесс, сняв часть рисков с себя, мы на этом сможем даже больше заработать, чем потерять. Должны быть лимиты. Нужны предсказуемость и определенность – конкретные даты, суммы по снятию ограничений". Арман Бейсембаев

Эксперт считает, что в такой ситуации властям стоило бы внести поправки в казахстанское валютное и финансовое законодательство, чтобы бизнесу и физлицам было понятно, как действовать в тех или иных условиях.

Иная точка зрения: бумажный рубль ни в чем не виноват

Экономист Алмас Чукин считает, что в условиях рыночной экономики запретам не место. Движение валютных потоков должно быть, по его мнению, свободным, поэтому разовых акций по вывозу российской наличности быть не должно.

"Бессмысленно. Рубли наличные – это такие же рубли, как и безналичные. Никаких запретов покупать в России товары и получать оплату в рублях нет. Наши банки принимали рубли, никаких ограничений не было. Но в результате БВУ оказались в глупой ситуации – у них полные подвалы наличных рублей, при этом у них нехватка безналичных рублей. Получился искусственный разрыв между бумажными и безналичными рублями. В итоге в июле разрешили разовый вывоз российской наличности и перевода их в безналичные. Сейчас ситуация повторилась. Говорят, вот нас рублями завалят. Пусть завалят. Бумажный рубль ни в чем не виноват. У нас огромная торговля с Россией, нам их рубли нужны". Экономист Алмас Чукин

Эксперт уверен, что, вводя запреты и ограничивая легальное движение рубля, банковская система Казахстана "наказывает" собственные банки, которые вынуждены держать бумажные рубли в хранилищах, вместо того чтобы пускать их в оборот. Свобода российского рубля, считает эксперт, не навредит казахстанской экономике, а рядовые казахстанцы при этом будут только в плюсе. Все потому, что покупки в магазинах обойдутся дешевле.

"Работать надо экономическими методами. Банки продолжают брать рубли. Летом они брали 30-процентную комиссию за то, что принимали рубли у россиян, объясняя такую ставку тем, мол, нам с вашими рублями потом мученье. Для нас выгоднее, когда идет свободная торговля без запретов. Курс валют на рынке становится адекватным, когда ему никто не мешает. Тогда продавцы и покупатели товара находят равновесие". Алмас Чукин

Не потерять ценность тенге

Экономист Марат Абдурахманов считает, что переизбыток рублевой наличности в казахстанских банках, вопрос вывоза и обмена этой валюты на безнал – вершина айсберга, а корень беды кроется в прозрачности расчетов в финансовой сфере государства, в том числе и определении валютного курса рубль/тенге.

"В международной финансовой системе есть конвертируемые валюты и неконвертируемые. То есть те, которые можно и нельзя обменять на мировые валюты. Рубль относится к неконвертируемым из-за санкций. Процедурно разрешение на разовый вывоз накопившегося неконвертируемого рубля – это правильно. Но сам подход – не совсем правильный изначально. Еще в марте нужно было вводить особый порядок исчисления курса рубля в соответствии с международными стандартами". Марат Абдурахманов

Он напоминает, что в соответствии с международными нормативами страны, которые принимают неконвертируемую иностранную валюту, сами теряют конвертируемость своей денежной единицы.

Ключевым аспектом в финансовой политике, считает эксперт Абдурахманов, должна быть доступность информации для общества о том, как формируются те или иные экономически важные цифры.

"Например, в ЕЦБ, у них есть институт макроэкономических исследований, который ежеквартально помещает на своем сайте информацию по определению валютного курса. Весь мир видит, откуда взялся курс евро. У нашего Нацбанка такой информации на сайте нет. Это неправильно. Сейчас Нацбанку нужно решить: он определяет свой курс тенге или он как член Евразийского содружества формирует свой курс в согласовании с Россией. Это другая история, которая называется коллективное определение общей добавленной стоимости, исходя из нее, формируется курс. Поскольку здесь нет определенности, возникают проблемы". Марат Абдурахманов

На этом фоне появление необходимости вывоза наличного рубля, по его мнению, вопрос уже вторичный. Эксперт уверен: пока не будет решена основная проблема, разовые разрешения на вывоз рубля будут продолжаться, но они не защитят казахстанскую экономику.

В заключение эксперты отмечают, что прозрачность и открытость в определении расчетов, в том числе и валютного курса руль/тенге, сулят казахстанцам отличные финансовые перспективы. Речь, в частности, идет о запуске рыночных механизмов, таких как:

операции открытого рынка, операции открытого фондирования, предельные ставки в размере рыночного формирования добавленной стоимости.

"В этом случае у нас получится совершенно другой валютный курс. 1 тенге будет стоить 5 рублей как минимум. И людям будет выгодно работать". Марат Абдурахманов

Постановление "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан", разрешившее казахстанским БВУ разовый вывоз из страны наличных российских рублей, вступило в силу 28 декабря 2022 года и его действие рассчитано на 60 календарных дней.

Национальный банк РК обращает внимание также на то, что на сегодня БВУ в Казахстане располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.

Автор: Инна Литвиненко