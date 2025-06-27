Казахстанцы продолжают избавляться от рублей: спрос на валюту в минусе

Обменные пункты в Казахстане вновь зафиксировали отрицательный чистый спрос на российский рубль. Это происходит на фоне продолжающегося укрепления российской валюты. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В мае 2025 года чистый спрос на наличную российскую валюту в обменных пунктах в очередной раз ушел в минус и составил на 35,7 млрд тенге. Это означает, что покупки со стороны самих обменников превысили объемы проданного клиентам как раз на эту сумму, сообщили аналитики Первого Кредитного Бюро.

"Текущий объем – самый значительный, по крайней мере с начала 2020 года, в том числе при подсчетах в долларовом эквиваленте. В целом в отрицательной зоне чистый спрос на рубль со стороны покупателей держится уже шестой месяц подряд. Такая длинная серия эпизодов чистых нетто-покупок со стороны обменников фиксируется опять же впервые с того же 2020 года". ПКБ

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При этом на протяжении этого времени рубль крепнет. Так, среднемесячный курс в каждый из этих месяцев оказывается выше, чем был в предыдущем. В мае российская валюта достигла показателя в 6,35 тенге по сравнению с 6,18 в апреле.

Фото: DataHub

Также отметим, что чистый спрос на доллар, составивший 161,5 млрд тенге, напротив, восстанавливается после слабых апрельских показателей. Рост месяц к месяцу – в 2,4 раза, но в годовом выражении объемы прибавили всего 6% в номинальном выражении, уточнили в Бюро.

Что касается евро, то здесь чистый спрос вырос по сравнению с апрелем (4,9 млрд тенге) и добрался до 13,8 млрд тенге. Однако в годовом выражении отмечается снижение на 22% номинально.

Ранее Zakon.kz сообщил, сколько составил курс доллара по итогам торгов в пятницу, 27 июня.