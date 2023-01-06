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Нурлана Масимова начали судить в Павлодаре

Нурлана Масимова судят в Павлодаре Фото: скриншот видео
6 января в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области началось предварительное слушание по делу экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых находятся Нурлан Масимов, Дамир Сиразидимов и Евгений Евкович.

"Масимов Н.М. и Сиразидимов Д.Ш. согласно ст. 11 ч. 5 УПК обвиняются в совершении преступлений, отнесенных к категории особо тяжких". Постановление Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области

Нурлана Масимова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 366 ч. 4 ("Получение взятки, совершенное преступной группой, а равно в особо крупном размере"), ст. 189 ч. 4 п. 2 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере"), ст. 392 ч.1 ("Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК") УК. Дамира Сиразидимова – в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366 ч. 4, ст. 189 ч. 4 п.2 УК, Евгения Евковича – в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 28 ч. 5 – ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК. 

22 апреля 2022 года Антикоррупционная служба Павлодарской области начала досудебное расследование в отношении генерал-майора полиции Нурлана Масимова. Он был объявлен в розыск.

3 июня Антикор за информацию о местонахождении Нурлана Масимова пообещал 12 млн тенге.

13 июля Нурлан Масимов был задержан на территории Восточно-Казахстанской области при попытке пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам.

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Анастасия Московчук
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