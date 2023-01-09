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Актобе замело снегом: новый аким обратился к жителям

Актобе замело снегом: новый аким обратился к жителям Фото: Instagram/aqtobe_akimat
Новый аким Актобе Мурат Журебеков, ссылаясь на прогнозы синоптиков, заявил, что на предстоящей неделе ожидаются морозы: от -25 градусов днем до -38 градусов ночью. При этом градоначальник заверил актюбинцев, что нет причин для беспокойства, сообщает Zakon.kz.

Текст обращения опубликована на официальной странице в Instagram акимата города.

"По поручению главы региона Ералы Тугжанова все коммунальные организации, ответственные за работу системы теплоснабжения города, переведены на усиленный режим работы, круглосуточное дежурство. Сейчас во все жилые дома и на социальные объекты тепло подается в штатном режиме. Однако требуется ваша поддержка, прошу следить и проверять теплосети ваших домов совместно с управляющей компанией дома (КСК, ОСИ, кондоминиум)".Аким Актобе Мурат Журебеков

В морозные дни градоначальник попросил жителей и гостей Актобе "не выходить из домов без особой надобности, не оставлять на обочине дороги транспортные средства, которые могут помешать при вывозе снега с парковок и остановочных зон".

Аким сообщил, что в настоящее время в Актобе ведутся работы по очистке города от снега, который шел непрерывно последние два дня.

"В первую очередь были приняты меры по очистке улиц, мостов с интенсивным движением транспорта, автобусных маршрутов. Ведется работа по уборке и вывозу снега не только с территории города, но и 54 жилых массивов, прилегающих к ней. Не останутся без внимания и участки дороги, по которым ходят пешеходы".Мурат Журебеков

Кроме того, он предупредил, что все объекты бизнеса, здания учреждений и управляющие компании многоэтажных жилых домов должны вывозить снег с прилегающей территории, почистив ее ото льда.

Актобе замело снегом: новый аким обратился к жителям

Фото: Instagram/aqtobe_akimat

В целом, как заверил новый аким Актобе, "сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, обеспечивающие жизнь города, сейчас в штатном режиме работают".

"Нет причин для беспокойства. Я держу это под личным контролем".Мурат Журебеков


Также в акимате Актобе рассказали, при каких условиях могут быть отменены занятия в школах.

Актобе замело снегом: новый аким обратился к жителям

Фото: Instagram/aqtobe_akimat

4 января 2023 года Мурат Журебеков был освобожден от должности первого вице-министра энергетики Казахстана. Вечером этого же дня стало известно, что он стал акимом Актобе.

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