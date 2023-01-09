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Тимур Тлегенов стал зампредседателя Комитета гражданской авиации

Тимур Тлегенов стал зампредседателя Комитета гражданской авиации Фото: пресс-служба КГА
9 января на аппаратном совещании министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев представил нового заместителя Комитета гражданской авиации МИИР РК. Им стал Тимур Тлегенов, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что он был назначен на эту должность по согласованию с Администрацией президента и Аппаратом правительства на основе принципа меритократии.

Тимур Тлегенов в 2009 году с отличием окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "международные отношения", в 2014 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности "международные отношения", в 2021 году — Национальную школу гражданской авиации Франции (ENAC) по специальности "управление воздушным транспортом".

Также отмечено, что с октября 2009 года по октябрь 2019 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на должностях эксперта, главного эксперта, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок.

До назначения на должность заместителя председателя Комитета работал руководителем управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4 января указом Касым-Жомарта Токаева Марат Карабаев был назначен главой МИИР.

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