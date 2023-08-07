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Законодательство РК

Тимур Карагойшин стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

Тимур Карагойшин стал новым замглавы МИИР РК Фото: gov.kz
Постановлением правительства Тимур Джиенбаевич Карагойшин назначен заместителем министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 7 августа, Тимур Карагойшин освободил ранее занимаемую должность председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.

Тимур Карагойшин родился в 1961 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, Университет технологии, строительства, оценки и управления качества.

Трудовую деятельность начал в 1978 году. Работал в сферах архитектуры и планирования, в 1994-1996 годах был заместителем главы Жалпакталской районной администрации ЗКО. В 1996-2001 годах работал в Уральском казенном предприятии "Оралавтодор". В 2001-2002 годах руководил Западно-Казахстанским областным центром Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли РК.

В 2002-2005 годах был и.о. начальника, начальником Управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования, заместителем директора, и.о. директора Департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по ЗКО. С 2005-го по 2007 год являлся заместителем акима Уральска. В 2007-2008 руководил дирекцией по проектированию и капитальному строительству филиала АО "НК "Қазақстан Темір Жолы". С октября по ноябрь 2008 года был советником акима ЗКО, затем работал в коммерческом секторе, в 2011 году некоторое время был советником ректора Евразийского национального университета им. Гумилева.

В 2011-2013 годах – директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области. В 2013 году некоторое время руководил Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК. С 2013 по 2021 год занимал разные должности в РГП "Госэкспертиза". До нынешнего назначения работал председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, главным государственным строительным инспектором РК.

Ранее в Минздраве был назначен новый глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

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