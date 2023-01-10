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Саудовская Аравия сняла коронавирусные ограничения на хадж

Саудовская Аравия сняла коронавирусные ограничения на хадж Фото: Zakon.kz
Власти Саудовской Аравии отменили ограничения для совершение хаджа, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Anadolu, об этом заявил министр по делам хаджа и умры королевства Тауфик Аль-Рабия.

Как он отметил, число паломников на хадж вернется к показателям до пандемии, каких-либо возрастных ограничений не будет.

По словам министра, теперь хадж-миссии со всего мира вновь могут заключать договора с любой уполномоченной компанией об оказании услуг в Саудовской Аравии. Также запущена платформа NUSK для облегчения процедуры прибытия паломников. 

9 января верховный муфтий Казахстана попросил снизить цены на хадж для казахстанцев. По его словам, количество желающих совершить хадж увеличивается с каждым годом.

Власти Саудовской Аравии в течение последних трех лет из-за распространения COVID-19 ограничивали число паломников для совершения хаджа.

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