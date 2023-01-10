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Сколько ДТП произошло в Алматы из-за сильного снегопада

Сколько ДТП произошло в Алматы из-за сильного снегопада Фото: unsplash
В Алматы 10 января 2023 года ближе к обеду начался обильный снегопад, который еще не прекратился. В связи с непогодой в южной столице произошли десятки аварий, в которых пострадали более 10 человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе городского департамента полиции, на данный момент в Алматы "уже зафиксировали 65 ДТП, в которых пострадали 13 человек".

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Ранее синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Алматы. Согласно прогнозу, снег в южной столице прогнозируется 11 и 12 января. Погода без осадков алматинцев ожидает 12 января.

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